Ex-coronel afirma ter provas de aparição de óvni na Inglaterra

Um coronel britânico reformado afirma ter novas evidências de que pelo menos um ovni (Objeto Voador Não Identificado) teria pousado perto de uma base aérea americana em Suffolk, na Inglaterra.

Charles Halt disse à BBC que viu tais objetos na floresta de Rendlesham, em dezembro de 1980.

Ele afirma, no entanto, que só agora conseguiu reunir declarações de operadores de radar das bases próximas da Força Aérea Real britânica (RAF) confirmando que um objeto de fato foi monitorado naquela época.

Halt, de 75 anos, afirmou que tanto ele quanto membros da equipe de segurança da base de Bentwaters teriam visto o objeto.

Ele era vice-comandante da base na época e hoje vive na Virginia, nos Estados Unidos. O coronel afirma que seus colegas não quiseram falar sobre o assunto até se aposentarem, mas que, recentemente, teriam entregado depoimentos por escrito a ele.

"Eu tenho confirmação de que (os operadores de radar de Bentwaters) viram o objeto passar por seus 96 km de área (monitorada) em dois ou três segundos, milhares de quilômetros por hora. Depois, ele voltou para o campo de visão do radar e parou ao lado da caixa d’água. Eles o observaram e o viram entrar na floresta onde nós estávamos", disse Halt.

"O que quer que fosse (o objeto voador), estava claramente sob controle inteligente."

O Ministério de Defesa britânico disse à BBC que não lida mais com relatos sobre óvnis.

O ufólogo britânico John Hanson diz considerar Halt uma testemunha confiável. Segundo ele, houve um "esforço coordenado para esconder a verdade" sobre as supostas aparições em 1980.

Para Hanson, as provas de que o óvni teria sido captado pelo radar enfraquecem a versão do governo na época, de que o fenômeno se tratava de pessoas que interpretaram incorretamente as luzes de um farol.

O mistério da Floresta de Rendlesham

Dois seguranças da Força Aérea americana, John Burroughs e Jim Penniston, foram os primeiros a relatar que teriam avistado luzes estranhas em 26 de dezembro de 1980, próximo à base de Bentwaters, que foi usada pelos Estados Unidos desde a Guerra Fria até 1993.

O coronel Halt também gravou um depoimento na época descrevendo seus esforços para encontrar a origem da fonte de luz.

Ao longo do tempo, foi sugerido que as luzes vistas na floresta de Rendlesham podem ter sido testes de projetos militares, um helicóptero carregando uma cápsula falsa da nave espacial americana Apollo, uma brincadeira de aviadores e as luzes de um farol em Orford Ness.