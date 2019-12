'Agimos por instinto de sobrevivência', diz americano que rendeu atirador em trem na França

Direito de imagem Getty Image caption Americanos receberam homenagem em embaixada americana em Paris

Vivendo dias 'de sonho', como eles mesmo descrevem, os americanos Spencer Stone, da Força Aérea, Alek Skarlatos, da Guarda Nacional, e Anthony Sadler ainda estão sendo tratados como 'heróis' na França.

Os três renderam um atirador fortemente armado em um trem que passava próximo de Arras, no nordesde do país, e impediram o que poderia ter sido um ataque. Neste domingo, eles receberam uma homenagem na embaixada americana em Paris e disseram terem agido 'por instinto de sobrevivência.

"Eu virei e vi que ele tinha uma arma que parecia uma AK-47 e que parecia não estar funcionando, porque ele estava tentando carregá-la. Alek só tocou no meu ombro e disse 'vai' e correu para atacá-lo. E aí nós fomos para o chão", contou Stone.

Leia mais: Chamados de heróis, americanos contam como renderam atirador em trem francês

"Nossa reação foi por instinto", completou Skarlatos.

Apesar de serem treinados como militares, nem Stone, nem Skarlatos estavam ali a trabalho. Eles estavam passando férias na Europa quando, coincidentemente, estavam no mesmo trem onde o marroquino Ayoub El-Kahzzani começou sua tentativa frustrada de atirar nos passageiros.

Pela munição que o atirador trazia consigo, 'suas intenções eram claras', segundo Skarlatos, que ressaltou o fato de o marroquino não ter treinamento com armas. "Claramente ele não tinha treinamento. Se ele soubesse o que estava fazendo ou se tivesse um pouco mais de sorte…todos nós teríamos ficado em apuros…e provavelmente nós não estaríamos aqui pra contar a história hoje."

Por conta do feito, Stone e Skarlatos já receberam agradecimentos do presidente francês François Hollande e até uma ligação do mandatário americano, Barack Obama, direto da Casa Branca. "Tudo ainda parece muito irreal. Estamos vivendo um sonho", disse Stone.

Leia mais: No Peru, lésbicas sofrem com estupros corretivos

Essa foi a primeira aparição pública em frente às câmeras de Stone, que estava no hospital por conta dos ferimentos que teve quando tentava render o atirador. Ele inclusive estava usando uma tipoia por causa do seu polegar.

Os três americanos – Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler - que renderam o atirador, além do britânico Chris Norman, que também ajudou a controlá-lo, receberão uma condecoração de honra pela coragem diretamente das mãos de Hollande nesta segunda-feira.

Enquanto isso, as autoridades francesas vão interrogar o atirador marroquino de 25 anos. Os investigadores suspeitam que Ayoub El-Kahzzani tenha relações com grupos extremistas islâmicos. Há relatos de que o atirador já tenha vivido na França, na Espanha, na Bélgica e há também um registro de viagem para a Síria.

Leia mais: Escassez faz criminosos trocarem tráfico de drogas pelo de alimentos na Venezuela