Mulher 'ícone do 11 de setembro' morre de câncer aos 42 anos

Uma das mais icônicas sobreviventes dos atentados de 11 de setembro morreu aos 42 anos vítima de câncer de estômago.

Marcy Borders tornou-se conhecida depois que um retrato dela coberta de poeira após os ataques terroristas ao World Trade Center em 2001 percorreu o mundo.

Borders, mãe de dois filhos, morreu na segunda-feira, informou sua família no Facebook.

A americana dizia que havia desenvolvido a doença ao inalar poeira durante o ataque e passou a sofrer com alcoolismo e ansiedade nos anos seguintes à tragédia.

"Não posso acreditar que a minha irmã se foi", afirmou o irmão dela, Michael Borders, no Facebook. Seu primo, John Borders, a chamou de "heroína" e disse que ela havia "sucumbido às doenças que tomaram conta de seu corpo desde o 11 de setembro."

"Além de perder tantos amigos e colegas de trabalho depois desse dia trágico...as dores do passado descobriram uma forma de voltar à tona", acrescentou ele.

Em 11 de setembro de 2001, Borders trabalhava havia apenas um mês no escritório do Bank of America, no 81º andar da Torre Norte quando o avião atingiu o prédio.

"O prédio começou a tremer e a balançar. Me descontrolei. Lutei para sair daquele lugar", disse ela ao jornal britânico Daily Mail em 2011.

Desafiando as instruções de sua chefe para que ficasse onde estava, ela fugiu pelas escadas e depois pelo lobby de um edifício adjacente onde ela foi fotografada pelo fotógrafo profissional Stan Honda.

Honda lembrou-se do momento em um post publicado em sua conta no Facebook nos 10 anos de aniversário da tragédia.

"Uma mulher veio completamente coberta com poeira. Ela estava bem vestida e por um segundo parou no lobby. Tirei uma foto dela antes de um policial começar a encaminhar as pessoas para uma espécie de mezanino, porque eles achavam que seria mais seguro do que no térreo".

Natural de Nova Jersey, Borders não sabia que havia sido fotografada até que sua mãe viu a imagem no dia seguinte e contatou Honda.

Problemas

Nos anos que se seguiram aos ataques, na medida em que sua foto se tornou uma das mais imagens mais icônicas da tragédia, Borders sofreu de depressão severa e vício em drogas, perdendo a custódia de seus dois filhos.

"Não consegui ir a um único dia de trabalho em 10 anos e, em 2011, estava completamente perturbada", afirmou ele ao jornal americano New York Post no mesmo ano. "Todas as vezes que via um avião, entrava em pânico".

Depois de um tempo numa clínica de reabilitação em abril daquele ano, ela largou o vício e ganhou de volta a custódia dos filhos. Em novembro de 2014, ela revelou que tinha câncer de estômago.

Borders dizia acreditar que o câncer que desenvolveu foi resultado do que aconteceu com ela em 2001. "Acredito piamente nisso porque nunca tive doença nenhuma", disse ela ao jornal americano New Jersey Journal. "Eu não tenho pressão alta...colesterol alto, diabetes".

Milhares de pessoas que estavam nos arredores das Torres Gêmeas naquele dia também foram diagnosticadas com câncer, mas médicos não confirmam qualquer ligação da doença com os ataques.

Em 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, instituiu um fundo de US$ 2,8 bilhões (R$ 10,1 bilhões) para compensar quem teve problemas de saúde relacionados aos ataques.

A filha de Borders, Noelle, afirmou ao jornal New York Post desta quarta-feira que sua mãe "lutou uma batalha surpreendente".

"Ela não se tornou só conhecida mundialmente; ela é e será para sempre minha heroína", disse ela.

