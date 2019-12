Porco de capa de álbum do Pink Floyd vai a leilão

Direito de imagem PA Image caption A imagem de 'Algie' sobrevoando a usina no sul de Londres estampa a capa do disco 'Animals'

O porco inflável que flutua sobre a usina de Battersea, no sul de Londres, na capa do histórico álbum Animals, da banda de rock Pink Floyd, vai ser leiloado na Grã-Bretanha.

Batizado de "Algie", ele faz parte de um lote de criações infláveis do coletivo Air Artists, da cidade de Halesworth, no litoral leste da Inglaterra, a ser vendido no dia 15 de setembro.

Antes de ser imortalizado na capa do álbum do álbum psicodélico, o suíno atrapalhou o tráfego aéreo do maior aeroporto londrino, Heathrow, ao se soltar de suas amarras em 1976.

Ele foi recuperado mais tarde ao cair em uma fazenda no condado de Kent.

Direito de imagem AIR ARTISTS Image caption O palco dos Rolling Stones imortalizou a imagem da Mulher Babilônica

Direito de imagem AIR ARTISTS Image caption As criações dos Air Artists são feitas em tecido branco e pintadas a mão

"Está na hora de outras pessoas o levarem para passear", brincou o seu criador, Rob Harries.

O porco e outros infláveis foram retirados no ateliê de Harries depois que ele decidiu mudar a direção do seu trabalho, passando a usar argila como matéria-prima.

Apesar do porco ilustre, a casa de leilões Durrant não soube estimar quanto o lote de infláveis deve arrecadar, já que se trata de uma coleção tão incomum.

Rolling Stones

Direito de imagem AIR ARTISTS Image caption Para se ter uma ideia das dimensões da cabeça de porco, basta comparar com o homem ao lado

Outra figura que faz parte lote é a chamada Mulher Babilônica, que foi imortalizada no palco durante uma turnê dos Rolling Stones.

"Estou triste por me desfazer deles, mas eles raramente veem a luz do dia, então até vou ficar feliz de saber que outras pessoas os levarão para passear", disse o artista.

Harries conta também que a limpeza do ateliê foi uma espécie de catarse e trouxe à tona diversas lembranças.

"Mas acho que está na hora de deixar isso para trás e seguir adiante."

Direito de imagem AIR ARTISTS Image caption 'Algie' foi recuperado em uma fazenda em Kent após atrapalhar o tráfego aéreo de Londres

Um dos objetos favoritos do artista é a gigantesca cabeça de porco usada pelo ex-baixista e cantor do Pink Floyd, Roger Waters, criada em 1990 para o famoso show no Muro de Berlim.

Além dos Stones e do Pink Floyd, Harries também trabalhou com AC/DC, Iron Maiden e Bon Jovi.

Os infláveis são todos feitos em tecido branco, costurado pela companheira do artista, Shirley, e depois pintados à mão pelo artista Andy Ireland.

A maior parte das encomendas dos Air Artists foi feita através do diretor de palco Mark Fisher, que trabalhou com diversos artistas famosos.