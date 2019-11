Para coibir defecação ao ar livre, Índia remunera crianças que usam banheiro

Image caption Muitos indianos não tem espaço para construir banheiro em sua casa

Na Índia, onde mais de 500 milhões de pessoas evacuam a céu aberto, as autoridades estão remunerando crianças para tentar incentivá-las a usar banheiros públicos.

Em todo o mundo, cerca de 1,1 bilhão de pessoas defecam ao ar livre porque não têm acesso a saneamento adequado, mas na Índia o problema é particularmente grave.

As pessoas se aliviam em matas, espaços abertos e córregos. Isso representa uma grave ameaça para a saúde das crianças. Milhares morrem a cada ano devido a doenças transmitidas por meio de dejetos humanos - só a diarreia mata cerca de 200 mil crianças por ano.

Mais da metade da população do país evacua a céu aberto. Para muitos, é um ritual diário - que muitos cumprem mesmo quando há banheiros públicos por perto.

Agora, a cidade de Ahmedabad lançou um projeto em que as crianças estão sendo pagas para usar banheiros públicos.

Trilhos urbanos

As pessoas que vivem nas favelas de Chandoliy, em Ahmedabad, usam os trilhos do trem para fazer suas necessidades, especialmente no início da manhã, antes das multidões e do calor aparecerem.

Image caption Mais de 500 milhões de pessoas evacuam a céu aberto na Índia

"Fizemos banheiros públicos, mas as pessoas ainda não usam", disse Anil Prajapati, presidente da Organização para o Desenvolvimento Sanitário de Gujarat.

"Alguns acham que há bruxas dentro do banheiro, ou temem que seus filhos sejam sequestrados", diz ele.

"Essas pessoas vêm de pequenas aldeias, e por isso não estão acostumadas com a prática."

Quando as pessoas defecam ao ar livre, moscas se alimentam das fezes e transportam pequenas quantidades em seus corpos. Depois, elas entram em contato com os alimentos, infectando-os.

Fezes humanas também podem ir parar em poços e córregos, contaminando a água usada para beber ou tomar banho.

Image caption Autoridades dizem que, mesmo quando há banheiros disponíveis, alguns têm medo de bruxas e sequestradores

Bactérias ingeridas e vermes transmitem doenças, causando mal-estar e desnutrição.

Nova abordagem

Infecções transmitidas por fezes são também a principal razão pela qual quase metade das crianças indianas menores de cinco anos tem desenvolvimento abaixo do normal.

Por isso, agentes de saúde tiveram a ideia de tentar encorajar os moradores a utilizar os banheiros.

Na comunidade, há 320 banheiros, dos quais 143 são gratuitos. Para usar os outros, é preciso pagar.

"Mas observamos que algumas crianças ainda estavam fazendo cocô do lado de fora mesmo em frente ao banheiro gratuito", disse Bhavin Solanki, do conselho municipal.

"Então percebemos que teríamos que introduzir outro esquema. Estamos dando uma rúpia (menos de um centavo) para as crianças por dia, ou damos chocolates para incentivar o uso dos banheiros."

É um programa que Bhumi Datadia está aproveitando.

Aos cinco anos de idade, ela vive em um pequeno quarto com seus dois irmãos e seus pais. Como muitos outros em seu bairro, só tem como opção para ir ao banheiro um rio próximo ou banheiros públicos.

"Olha o tamanho da minha casa. Onde eu teria espaço para construir um banheiro?" disse a mãe de Bhumi, Jayashree.

Sob o novo regime, Bhumi está ganhando uma rúpia cada vez que ela usa um banheiro público. Suas visitas são marcadas em um cartão e ela recebe seu dinheiro no final do mês.

"Os banheiros são bons", disse Bhumi. "Vou usar o dinheiro para a escola."

Bom comportamento

Image caption Bhumi Datadia, de 5 anos, quer usar o dinheiro que ganha para ir à escola

O conselho da cidade planeja estender o projeto e pode começar a remunerar adultos que usarem os banheiros.

"A ideia é entender que há recompensa por bom comportamento", disse Thara, administrador na Corporação Municipal de Ahmedebad.

"Uma vez que as crianças começarem a usar os banheiros, os adultos também vão passar a usar com mais frequência. As crianças vão servir de motivação."

Mas pessoas em outra parte da cidade dizem que não será fácil convencer os adultos a mudar seus hábitos.

Eles dizem que os banheiros não são limpos e que as muitas vezes as crianças são impedidas de entrar nos banheiros porque usam muita água.

Objetivo ambicioso

A defecação a céu aberto também tem efeitos mais amplos no país, afetando a educação, renda, segurança e dignidade femininas.

"Não é seguro para as mulheres irem ao banheiro a céu aberto", diz Prajapati.

"Quando elas saem para ir ao banheiro à noite, qualquer coisa pode acontecer. Isso está ocorrendo em todo lugar na Índia. Queremos parar com isso."

Uma das prioridades do governo do primeiro-ministro Narendra Modi é eliminar a defecação a céu aberto na Índia. Ele quer que toda a população tenha banheiros até 2019.

Nos últimos anos, a Índia investiu em campanha sanitárias, mas poucas tiveram efeito.

Ativistas dizem que construir banheiros não é suficiente, e que outras medidas devem ser tomadas para mudar os hábitos da população.