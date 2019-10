Tosa de carneiro desgarrado na Austrália tira 40 kg de lã e bate recorde

Image caption O carneiro Chris foi encontrado com cinco vezes seu tamanho normal e corria riscos

Mais de 40 quilos de lã foram removidos de um carneiro na Austrália, batendo o recorde de carga mais pesada de lã removida em uma só tosa, segundo uma ONG.

Foram necessários cinco pessoas para tosar um carneiro "gigante" encontrado desgarrado perto da capital, Canberra. Por ter ficado muitos anos desgarrado, sem ser tosquiado, sua lã cresceu até cinco vezes o tamanho normal.

Image caption Cangurus em área próxima de Canberra ficaram pequenos ao lado do carneiro

Por conta do volume excessivo de lã, ele corria risco de morte. Tanto que foi feito um apelo para que o campeão de tosa do país, Ian Elkins, aceitasse retirar a lã do animal quanto antes.

As patas do carneiro pareciam feridas por conta do excesso de lã.

Elkins descreveu as horas de tosadura como uma maratona e um dos maiores da sua carreira, afirmando que ele nunca tinha visto nada do tipo em 35 anos de trabalho.

Rivalidade

Apelidado de Chris, o carneiro foi sedado durante a operação delicada.

Image caption As patas do carneiro pareciam feridas por conta do excesso de lã

Elkings disse que estava orgulhoso pela Austrália ter conquistado o título da Nova Zelândia, comparando a disputa da tosa à "rivalidade no campo de rúgbi".

O monte de lã foi inicialmente pesado em mais de 42 quilos, mas em seguida foi reduzido para 40 quilos, descontando o peso da sacola, de acordo com a organização que luta pelos direitos dos animais RSPCA.

Image caption No total, a lã retirada do animal somou 40 quilos

Em 2004, uma ovelha da Nova Zelândia apelidada de Shrek foi encontrada após seis anos desgarrada de seu rebanho.

Na época, a tosa do animal foi televisionada – no total, foram cortados 27 quilos de lã. Shrek morreu em 2011.

Image caption Cinco pessoas ajudaram na tosa do carneiro

Image caption Com o novo "look", Chris aparece com metade de seu peso - as manchas rosas são de antisséptico