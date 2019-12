Busca por novo logo olímpico para 2020 agita redes sociais no Japão

Desde o surgimento de denúncias de plágio sobre o logotipo dos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, usuários de redes sociais no Japão começaram a postar suas próprias sugestões de logo.

Na terça-feira, o comitê organizador do evento anunciou que estava descartando o logo oficial por causa do excesso de questionamentos.

Sugestões como ninjas e origamis, assim como a hashtag "#emblemanãooficial (em japonês), passaram a ser cada vez mais compartilhadas. Veja abaixo algumas das ideias mais populares.

Retorno da guirlanda

Uma sugestão bastante popular é a do desenho de uma guirlanda de flores usada durante a candidatura à Olimpíada.

Criado pela estudante de design Ai Shimamine, o logotipo mostra uma guirlanda de flores de cerejeira, uma das mais populares do Japão.

A origem do logo é meio mórbida - a estudante teve a ideia após ver a cena de um filme em que a guirlanda era colocada em uma sepultura.

Mas o Comitê Olímpico deu ao desenho uma guinada positiva: a guirlanda, que simboliza retorno, ganha dois significados no logotipo, de acordo com o chefe do comitê Masato Mizuno.

"É a ideia de 'retornar outra vez' - a Olimpíada retornando para Tóquio (depois dos Jogos de 1964) e o Japão 'retornando' (à normalidade, após o desastre de Fukushima)", disse ele em 2011.

Leque

Um das ideias que mais têm sido compartilhadas em redes sociais é o logotipo de um leque feito pelo designer Kan Kan.

O designer disse que o leque representa boa sorte e é tradicionalmente usado para torcer, acrescentando: "Com o leque estou expressando do apoio de muitas pessoas ao Japão".

Nascer do sol

O usuário do twitter Zanma1 disse que o projeto dele fazia uma referência ao apelido do Japão de "Terra do Sol Nascente".

Táticas ninjas

Uma versão estilizada de um ícone japonês veio de uma banda chamada The Ninja, cujo design incorpora a arma em forma de estrela shuriken.

Voando alto

Outro é o origami de pássaro, que representa paz e boa sorte na cultura japonesa. Ele costuma ser dado a pessoas que estão no hospital como desejo de melhoras, ou colocadas em memoriais de guerra como símbolo de paz.

O usuário do Twitter Shiratori_52 disse que o logotipo dos Jogos usa o vermelho para simbolizar paixão e a chama olímpica, enquanto a cor do logotipo dos Jogos Paraolímpicos representava o futuro esperançoso de pessoas com deficiência.

Enquanto isso, Eiji Tamura usou a oportunidade de brincar com a controvérsia do logo com um projeto que ele diz feito em dez minutos.

"Já que a situação está uma bagunça, eu criei o meu. Usei pássaros de origami e flores de cerejeira para simbolizar as esperanças das pessoas e para que as pessoas realmente sintam a cultura japonesa", disse ele no Twitter.

Controvérsia

As sugestões vieram quase imediatamente depois que Tóquio anunciou que derrubaria o logotipo do designer Kenjiro Sano.

Ele foi lançado no mês passado, baseado na letra T e um círculo vermelho representando uma coração batendo.

Sano negou as acusações de plágio, mas outras pessoas apontaram semelhanças com o logotipo de um teatro na Bélgica.