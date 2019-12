Os 10 mais estranhos super-heróis do cinema

Será que Hollywood precisa de mais heróis?

A obsessão da indústria cinematográfica americana com eles é tamanha que os estúdios levaram às telas inclusive personagens mais extravagantes e menos conhecidos dos quadrinhos, como o Homem-Formiga, os Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida.

Mas essa leva recente não é nada se comparada com algumas das bizarrices do passado. Aqui estão dez dos mais estranhos filmes com super-heróis já levados aos cinemas.

Leia mais: Por que a TV não está pronta para horror explícito de 'Hannibal'

Leia mais: As origens dos zumbis - e por que eles exercem tanto fascínio

Curtiu? Siga a BBC Brasil no Facebook

Howard, o Super-Herói (1986)

Direito de imagem Photos 12 Alamy

Adaptado de quadrinhos da Marvel e produzido por George Lucas, este filme acabou colecionando fracassos de crítica, que foi unânime em acabar com a produção, o fracasso de público, com sua bilheteria irrisória. Também entrou para várias listas dos piores filmes da história.

Howard é um pato que veio de um universo alternativo para a Terra, e vira herói quando salva uma jovem de um assalto, declarando-se “um mestre do quack-fu”.

Kiss Meets the Phantom of the Park (1978)

Direito de imagem NBC

O filme feito para exibição em televisão se tornou lendário ao estrelar os excêntricos roqueiros do Kiss.

A banda demora meia hora para aparecer, enquanto a trama estabelece que um inventor malvado tem sequestrado pessoas para transformá-las em robôs. O Kiss entra em cena e salva a situação.

Cada integrante com um superpoder: Gene Simmons solta fogo pela boca, Paul Stanley lança raios-laser, Ace Frehley pode ser teletransportado e Peter Criss tem agilidade de felino. Só faltou um deles tentar salvar o filme do fracasso.

Leia mais: Do folclore de camponeses à TV: como o vampiro conquistou nossa imaginação

O Vingador Tóxico (1984)

Direito de imagem Troma Entertainment

O destino do atormentado balconista Melvin muda para sempre quando ele salta de uma janela e cai em uma lata de lixo tóxico, emergindo como um monstro de coração mole.

Esse filme B clássico é extremamente violento, mas conseguiu ter vida longa, com três sequências, um programa de TV e até um musical.

O Vingador Tóxico não chega a ser o mais fotogênico dos super-heróis, mas tem a capacidade de arrancar os membros de seus rivais e usá-los como armas.

The Meteor Man (1993)

Direito de imagem AF archive Alamy

Há algo quase humilhante na maneira como o Meteor Man (“Homem-Meteoro”, em tradução literal) adquire seus superpoderes: depois de cair em um latão de lixo e conseguir sair, ele é atingido por um meteoro verde e brilhante.

Assim consegue ter a capacidade de voar, de ser invencível, de enxergar através de paredes e – sabe-se lá por quê – de se comunicar com cães.

Antes um pacato professor, o Meteor Man se torna um herói ao derrotar a gangue que aterroriza seu bairro. O filme foi escrito, dirigido e protagonizado por Robert Townsend.

Leia mais: As cenas de sexo 'que ninguém quer ver'

Leia mais: Por que a piscina é um símbolo de status?

O Máskara (1994)

Direito de imagem AF archive Alamy

Muita gente se lembra do excêntrico personagem que ajudou a consolidar a carreira de Jim Carrey no início dos anos 90, mas é fácil esquecer como o filme O Máskara é uma aventura bem estranha.

Depois de encontrar uma máscara em um rio, o bancário Stanley Ipkiss surge como um herói capaz de fazer objetos aparecerem e saltarem de um lado para outro.

A mensagem implícita é de que todos nós usamos diferentes disfarces, metaforicamente ou não, mas a trama desvia nossa atenção.

For Your Height Only (1981)

Direito de imagem Umbrella Entertainment

“Ele é esperto, ele é sexy, ele é perigoso... ele mede 90 centímetros de altura!”. Esse era o slogan deste clássico cult feito nas Filipinas.

Vivido pelo ator e lutador Weng Weng, de 83 centímetros de altura, o Agente 00 tem justamente na sua baixa estatura seu maior poder.

Ele aproveita seu tamanho para saltar de arranha-céus, pontes e lajes, e também para se esconder em arbustos.

A trama envolve um vilão chamado Sr. Gigante que planeja destruir a Terra com uma bomba. O Agente 00 ganha ajuda de um inventor para combater o malvado.

Leia mais: O futuro do entretenimento dos aviões

Theodore Rex (1995)

Direito de imagem AF archive Alamy

O filme se passa em um mundo futurista onde homens e dinossauros convivem lado a lado. Apesar de ter sido vendida como uma comédia policial, a produção tem como heroína a detetive Katie Coltraine (Whoopi Goldberg), com seu cinto de utilidades e sua capacidade de escalar prédios, voar e lutar contra vários bandidos ao mesmo tempo.

Já Teddy, que parece saído do seriado infantil Família Dinossauro, é o parceiro trapalhão que coloca Katie em apuros em vez de salvá-la.

Theodore Rex não pode ser chamado de fracasso de bilheteria porque foi lançado diretamente em vídeo.

Tank Girl – Detonando o Futuro (1995)

Direito de imagem AF archive Alamy

Ela pode quebrar o pescoço de um homem com uma simples torcida de pernas, mas o principal superpoder de Tank Girl é sua atitude – sem falar em uma afinidade com tanques.

Adaptado de uma história em quadrinhos britânica, a garota vive em um universo futuro onde, como em Mad Max, a água é um recurso precioso.

Ela usa suas habilidades – pendurar-se em fios, dar fortes ganchos e até assoviar para convocar os tanques – no combate a um vilão que quer roubar toda a água do mundo para seu próprio consumo.

Leia mais: Por que vemos cada vez mais sexo nas séries americanas?

Griff the Invisible (2011)

Direito de imagem Indomina Releasing

Há uma reviravolta surpreendente neste filme pouco conhecido, uma versão australiana de um herói da mitologia. Portanto, pare de ler agora se você não gosta de spoilers.

Neste filme, Ryan Kwanten (de True Blood) é um bonzinho vestido em roupa de borracha que, de dia, trabalha em um pacato escritório e, de noite, enfrenta os maiores criminosos com suas habilidades marciais e uma atitude séria.

No final, o filme sai do lugar-comum das brigas de rua para encarar uma complexa exploração de uma doença mental. Ou seja: Griff é um homem com um grave distúrbio de personalidade e praticamente imaginou tudo o que aconteceu antes.

The Return of Captain Invincible (1983)

Direito de imagem Rex

Muitos anos antes do advento de filmes de super-heróis com um lado mais humanizado, houve o Capitão Invencível. Encarnado com muito charme por Alan Arkin, o herói é um ex-policial que perdeu o emprego por ter sido flagrado sem roupas na rua.

Mas um vilão surge tentando acabar com as minorias étnicas de Nova York, e o Capitão Invencível tem de voltar à ativa.

Apesar da trama, o filme tem um estranho acabamento de filme de arte, obra do diretor Philippe Mora. E seu protagonista nos conquista com seu mantra “decadente, mas com estilo”.

O capitão voa batendo as asas, como um pássaro, e às vezes também começa a cantar. Claro, porque afinal trata-se de um musical...

Leia mais: Ídolos mortos de Hollywood poderão estrelar novos filmes?

Leia mais: Um passeio pela verdadeira Westeros, de 'Game of Thrones'

Leia a versão original desta reportagem em inglês no site BBC Culture.