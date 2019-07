Direito de imagem PA Image caption A família real russa foi executada a tiros em 1918

Peritos na Rússia exumaram os restos mortais do czar Nicolau 2º e de sua mulher, Alexandra, como parte de mais uma polêmica envolvendo o assassinato da família real em 1918.

A pedido da Igreja Ortodoxa, amostras de DNA foram retiradas dos ossos mortais do casal.

Nicolau 2º e Alexandra, junto com seus cinco filhos e quatro acompanhantes, foram executados por bolcheviques em julho de 1918, nos arredores da cidade de Ekaterimburgo, pouco menos de um ano depois da revolução que derrubou a monarquia no país.

A investigação tem como objetivo resolver o impasse sobre o sepultamento do que seriam os restos mortais dos últimos membros dos Romanov - o príncipe Alexei e a princesa Maria, cujos restos tinham sido encontrados em outro local e estavam guardados em um repositório do Estado.

Nicolau 2º, a mulher e as princesas Olga, Anastácia e Tatiana estão enterrados na Catedral de São Petersburgo. A ideia é comparar amostras retiradas na exumação com o DNA de Alexei e Maria, para confirmar sua identidade.

As ossadas do príncipe e da princesa foram encontradas em 2007, 16 anos depois de os restos mortais dos Romanov terem sido localizado em uma vala comum, em um local diferente.

As ossadas do príncipe Alexei e de uma irmã foram encontrada em outra vala

Em 2008, peritos russos e americanos afirmaram que análises de DNA identificaram positivamente as ossadas de Alexei e Maria.

Mas há alguns meses, o governo russo criou um grupo de trabalho, liderado pelo premiê Dmitry Medvedev para analisar o caso. E, na quarta-feira, um porta-voz de Medvedev anunciou a reabertura do caso, informando que novos exames, usando o que foi chamado de "provas antes não disponíveis", serão realizados.

Os testes serão feitos usando material genético do casal real, mas também terão uma comparação com DNA proveniente de manchas de sangue de um uniforme militar usado pelo o bisavô de Alexei e Maria, o czar Alexander II, morto em um atentado deflagrado por radicais republicanos em 1881. Também haverá uma comparação com o DNA de uma irmã de czarina, Yelizaveta Fyodorovna.

A descoberta das ossadas dos Romanov em 1991 levou à abertura de um inquérito sobre homicídio, mas o caso foi arquivado em 1998 porque não havia como identificar alguém ainda vivo que poderia ter participado do fuzilamento.

No início do mês, o grupo de trabalho liderado por Medvedev sugeriu que os restos de Alexei e Maria fossem enterrados no dia 18 de outubro, mas voltou atrás depois de a Igreja Ortodoxa Russa questionar a autenticidade dos restos mortais.

A Igreja Ortodoxa russa canonizou o czar Nicolau II, a czarina e três princesas

Nicolai 2º foi forçado a abdicar em março de 1917, durante a revolta que culminaria com a grande Revolução de Outubro. Acabou aprisionado por bolcheviques depois de ter negado um pedido de asilo feito ao então soberano britânico, George 5º, de quem era primo. Ele e a família foram executados em julho do ano seguinte. Os corpos foram atirados no poço de uma mina, mas depois foram queimados com ácido e enterrados numa vala comum.

A igreja nunca reconheceu completamente a autenticidade dos restos mortais e, na cerimônia em que o czar, a czarina e as princesas foram enterrados, o padre se recusou a dizer os nomes dos nobres. Também já houve pedidos para novos testes nas ossadas já enterradas.

A relutância das lideranças ortodoxas se deve ao fato de que, em 2000, os casal real e as princesas foram canonizados - no ano que vem, por ocasião do centenário da morte dos Romanov, o mesmo acontecerá com Alexei e Maria.

"Queremos que os exames sejam feitos na presença de testemunhas da Igreja. Essas pessoas foram canonizadas e seus restos mortais são relíquias sagradas. As pessoas rezam diante delas. É importante termos certeza", disse no início do mês para o jornal britânico The Guardian um porta-voz ortodoxo, Vsevolod Chaplin.

Descendentes dos Romanov estão divididos entre os que reclamam da hesitação da igreja e os que defendem sua posição - entre eles a princesa Maria Vladimirovna, tataraneta de Nicolau 2º, que mora na Espanha e se autointitula herdeira do trono russo.

Os descendentes moram fora da Rússia, mas constantemente visitam o país e ainda são venerados por fiéis ortodoxos e pessoas ligadas à extrema-direita.