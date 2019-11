A beleza selvagem do México em 23 imagens

Tartarugas, golfinhos e paisagens desérticas impressionantes. Para comemorar o lançamento do canal BBC Earth na América Latina – disponível no Brasil nas operadoras Net, Oi e Sky –, a BBC desafiou seus leitores a enviar fotos de cenários selvagens no México.

Para inspirar os leitores, a BBC Earth publica fotos de belezas naturais mexicanas de tirar o fôlego. Veja abaixo algumas das melhores imagens.

Direito de imagem Claudio Contreras NPL Image caption Flamingos americanos na reserva Ria Lagartos

Direito de imagem Patricio Robles Gil NPL Image caption Barcos em Rosarito, Baja California

Direito de imagem Jack Dykinga NPL Image caption Árvore da espécie Fouquieria columnaris, com cacto ao fundo

Direito de imagem Krista Schlyer NPL Image caption Raposas-anãs no Estado de Chihuahua

Direito de imagem Patricio Robles Gil. NPL Image caption Pássaro quetzal-resplandecente clicado na floresta de El Triunfo

Direito de imagem Jack Dykinga NPL Image caption Uma das cavidades que surgiram após impacto de um meteoro há milhões de anos, conhecidas como cenotes. Nesta imagem, o Cenote Samula é visto com as raízes de uma figueira

Direito de imagem Alex Mustard NPL Image caption Aqui vemos o Cenote Chac Mool, no Estado de Quintana Roo

Direito de imagem Doug Perrine NPL Image caption Uma tartaruga-de-kemp no Golfo do México

Direito de imagem Jack Dykinga NPL Image caption Abronias e planta 'la gobernadora' (Larrea tridentata) no Deserto de Sonora

Direito de imagem Jack Dykinga NPL Image caption Praia de lava e pedras, Baja California Sur

Direito de imagem Todd Pusser NPL Image caption Golfinhos-clímene "apostam corrida" no México

Direito de imagem Onne van der Wal NPL Image caption Barcos ancorados na baía da Isla San Francisco

Direito de imagem Neil Rabinowitz Image caption Cacto da espécie Pachycereus pringlei no Mar de Cortés (ou Golfo da Califórnia)

Direito de imagem Claudio Contreras NPL Image caption Tartarugas-de-Kemp na praia La Pesca

Direito de imagem Patricio Robles Gil NPL Image caption Pinturas antigas em cavernas, Sierra de San Francisco

Direito de imagem Patricio Robles Gil NPL Image caption Ave da espécie Oreophasis derbianus, que parece um pavão com chifre, na reserva El Triunfo

Direito de imagem Claudio Contreras NPL Image caption Lagarto de chifres no Deserto de Sonora

Direito de imagem Floris van Breugel Image caption Cachoeira Aguacero, em Chiapas

Direito de imagem Mark Carwardine Image caption Arraia da espécie Mobula thurstoni no Mar de Cortés

Direito de imagem Michel Roggo Image caption Dolina - depressão típica de regiões calcárias - em Quintana Roo, em Yucatán

Direito de imagem John Cancalosi NPL Image caption Axolote, animal ameaçado em ambientes selvagens

Direito de imagem Jurgen Freund NPL Image caption Cactos na Baja California

Direito de imagem Ingo Arndt NPL. Image caption Nuvem de borboletas-monarca (Danaus plexippus), em Michoacan

Leia a versão original desta reportagem em inglês no site BBC Earth.