Direito de imagem Getty Image caption Aborto é um dos pecados que será perdoado com a indulgência durante o jubileu

A Igreja Católica vai oferecer no próximo domingo em todo o mundo a chance para que mulheres que fizeram aborto sejam "perdoadas" se cumprirem certos procedimentos. A absolvição, que também poderá ser estendida a mulheres mortas, faz parte do Jubileu da Misericórdia, o Ano Santo da igreja que começa na terça-feira e vai até 20 de novembro de 2016.

"A absolvição do pecado do aborto é uma prerrogativa dos bispos que, em situações particulares, podem delegar esta função aos padres. Todavia, durante o Ano Santo, para facilitar ainda mais o perdão, o papa Francisco concedeu esta faculdade a todos os sacerdotes", disse à BBC Brasil o padre Geraldo dos Reis Maia, reitor do Colégio Católico Pio Brasileiro, em Roma, administrado pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

"Conheço bem os condicionamentos que as levaram a tomar esta decisão. Sei que é um drama existencial e moral. Encontrei muitas mulheres que traziam no seu coração a cicatriz causada por esta escolha sofrida e dolorosa", afirmou Francisco em setembro, quando descreveu as diversas formas em que será possível obter indulgências.

Peregrinação e arrependimento

O Jubileu da Misericórdia começará com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, mas no dia 13 de dezembro diversas catedrais e igrejas no mundo todo também abrirão as portas para oferecer o perdão. Para recebê-lo, os fiéis devem realizar uma peregrinação até as igrejas, além de se confessarem e comungarem.

"A misericórdia pode ser concedida não apenas para a mulher que optou pela interrupção da gravidez, mas para qualquer pessoa que tenha, de qualquer modo, contribuído para a ocorrência do aborto", ressalta o padre Geraldo.

Direito de imagem AFP Image caption Papa em setembro fez discurso conciliador para mulheres que fizeram aborto

As pessoas que estiverem impossibilitadas de ir até uma das "portas santas", como doentes, idosos e presos, também podem receber a absolvição dirigindo o pensamento e a oração a Deus. Os fiéis podem participar da santa Missa e da oração comunitária à distância também. A indulgência pode ser obtida também para pessoas falecidas, por intermédio de orações feitas por parentes ou amigos.

"Todos os fiéis são chamados a participar, mas os que não estiverem em condições de cumprir estas determinações podem fazê-lo no sentido espiritual. As orações, as penitências pessoais, assim como o oferecimento dos próprios sofrimentos também são formas de participação", afirma padre Geraldo.

Quartos vazios

A Igreja Católica deu início à tradição do Ano Santo em 1300. Inicialmente, a manifestação religiosa acontecia a cada século. Sucessivamente, os jubileus passaram a ser organizados a cada 50 anos e, desde 1475, são realizados a cada 25, para permitir que fiéis de cada geração possam participar de pelo menos um Ano Santo. Atualmente, o evento também pode ser convocado pelo papa em situações de particular importância.

O último havia sido realizado em 2000, pelo papa João Paulo II.

Direito de imagem AFP Image caption Ataques em Paris derrubaram reservas em hotéis de Roma, apesar de reforco na segurança

Cerca de 100 mil peregrinos devem visitar o Vaticano durante a abertura do evento.

"As estimativas foram revistas para baixo após os hotéis da capital italiana terem recebido diversos cancelamentos por parte de turistas estrangeiros depois dos ataques em Paris", disse à BBC Brasil o presidente da Associação dos Hoteleiros de Roma, Giuseppe Roscioli.

Até o dia 4, apenas 54% dos hotéis da capital italiana tinham recebido reservas para as noites próximas à data de abertura da Porta Santa, contra uma estimativa inicial de cerca de 80%.

"Em relação a dezembro do ano passado, quando não tivemos um evento religioso extraordinário como este, o número de reservas para os hotéis de Roma caiu 10%", diz Roscioli.