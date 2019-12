A moto elétrica italiana que tenta se tornar um novo ícone mundial

Direito de imagem Scooter Elettrico Me Image caption A Me funciona com motor elétrico com autonomia de até 80 quilômetros

Pense na motocicleta tipo scooter mais icônica do mundo – ou até mesmo no mais icônico veículo de duas rodas que existe – e provavelmente o que vem à mente é uma Vespa.

Criada pela montadora italiana Piaggio, a moto redefiniu o conceito de meio de transporte barato e estiloso desde o seu lançamento, em 1946. E até hoje ainda é uma referência.

Não é de se espantar, portanto, que o próximo ícone em matéria de duas rodas também venha da Itália: a Scooter Elettrico Me, que tem muito em comum com sua antepassada de 70 anos, para além do design arrojado.

A primeira semelhança entre a Me e a Vespa é a natureza inovadora de seu processo de montagem. A Piaggio era uma fabricante de aeronaves (que viu seu patrimônio prejudicado por bombardeios precisos vindos dos Aliados), e usou seus conhecimentos sobre leveza e solidez do alumínio para sair do formato “bicicleta motorizada” que era aplicado até então.

Sem barulho nem poluentes

Design se inspira no projeto da Vespa, que virou ícone no mundo das motos

A Me usa uma espécie de molde para seu chassis, que é ao mesmo tempo robusto e ultraleve, para criar algo que parece um iPhone fazendo ioga. O material é um composto de poliéster reforçado com fibra de vidro (SMC, na sigla em inglês), conhecido como “a fibra de vidro do futuro” e famoso por sua durabilidade e versatilidade.

Esse material revolucionário permite que o modelo dispense a barra horizontal que marca as outras motocicletas, o que é bastante conveniente. O condutor também pode dirigir a roda de trás diretamente, em vez de usar uma correia, o que simplifica o design e a manutenção do veículo.

O motor da Me é um modelo elétrico de 1,5kW que não libera nem o odor nem o barulho – e nem os poluentes – da Vespa.

Uma bateria de íon-lítio supre a scooter com energia suficiente para percorrer 80 quilômetros – ou até um pouco mais no modo “recovery”. Um painel retrofuturista em LED mostra quantos quilômetros ainda restam. Entre uma utilização e outra, a Me pode ser plugada diretamente em uma tomada de 220V, ou ter sua bateria removida para ser recarregada em outro lugar.

Assim como a Vespa, a Me implora para ser customizada. A empresa por trás dela, o Me Group, está prestes a produzir revestimentos baratos o suficiente para serem trocados de acordo com o estilo do condutor – outra coisa que os italianos sempre souberam fazer muito bem.

Leia a versão original desta reportagem em inglês no site BBC Autos.