Como o corpo reage aos excessos do fim de ano

Excesso de calorias pode provocar ligeiro aumento de peso e acúmulo de quilos a longo prazo

É difícil não associar as festas de fim de ano com comida e bebida demais e horas de sono de menos. Mas se você normalmente tem um estilo de vida saudável, será que há problema em se deixar levar por excessos de vez em quando?

A resposta é, ao mesmo tempo, sim e não. "Tudo depende de quanto cada um se excede", afirma Barry Campbell, gastroenterologista da Universidade de Liverpool, na Grã-Bretanha.

Para começar, a preocupação não deve ser só o aumento de peso ou o colesterol alto. As bactérias presentes em nosso sistema digestivo sofrem um impacto quando ingerimos alimentos ricos em gordura, por exemplo. Um estudo da Universidade de Chicago indicou que a proporção entre bactérias benéficas e microrganismos prejudiciais pode ser alterada pela má alimentação.

Segundo Campbell, se essa maneira de se alimentar for mantida por um certo tempo, podem ocorrer distúrbios a longo prazo, como uma inflamação intestinal. Por outro lado, nosso microbioma tem a capacidade de se recuperar.

"Nada faz realmente mal se for com moderação", explica o gastroenterologista. "As mudanças que observamos quando exageramos na comida ou na bebida não são boas a curto prazo, mas elas não provocam danos a longo prazo."

Nesses termos, um dia de comilança ou bebidas em excesso seguido de um período de alimentação mais leve e equilibrada, não é necessariamente nocivo.

Importância dos legumes e verduras

Há outra notícia boa para quem não resiste à ceia natalina e as delícias do Réveillon. De acordo com Campbell, certos legumes e verduras são particularmente benéficos, inclusive alguns que fazem parte do cardápio desta época do ano.

Eles são ricos em antimutagênicos, agentes que podem ter um papel na redução do câncer intestinal, por exemplo. Esses componentes neutralizam o efeito das proteínas conhecidas como lectinas, que podem ser bastante prejudiciais. "Elas podem modificar ou até destruir células", diz o cientista.

Até mesmo quem não consome carnes – ricas em lectina – pode estar sob risco se ingerir leguminosas, que também contêm proteínas.

Exercícios físicos podem ajudar a diminuir o impacto da comilança de Natal

Jonathan Hoare, gastroenterologista da The London Clinic, concorda que um episódio ou outro de comilança não é tão preocupante. "Apesar do risco de indigestão, um dia de exageros não deve provocar graves consequências", afirma.

No entanto, o médico ressalta que o que realmente pode provocar um impacto em nossa saúde durante a temporada de festas é o fato de os excessos não se limitarem a apenas uma refeição ou um dia.

Maneiras de compensar

Um estudo publicado na revista científica New England Journal of Medicine sugere que, ao contrário do que se acredita, o ganho de peso de um grupo de voluntários não foi mais acentuado durante as festas de fim de ano. Mas essas pessoas tiveram mais dificuldades de perder os quilos extras depois das férias, provocando um acúmulo de peso ano a ano.

"Um ganho de 0,48 quilos nos meses de festas e também durante o inverno provavelmente contribui para o aumento de peso que frequentemente ocorre na idade adulta", afirma o artigo.

Outra pesquisa, publicada no Journal of Physiology, descobriu que até mesmo uma pequena quantidade de atividade física durante o período das festas pode ajudar. Segundo os autores, um exercício diário em uma época em que a ingestão de calorias é bem maior que o normal, melhora a regulação do açúcar no sangue e diminui a indesejada variação genética nas células de gordura.

"Meu conselho aos pacientes é se divertir e aproveitar, mas depois compensar – manter uns dias de alimentação leve e fazer caminhadas", diz Hoare.

