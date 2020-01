De soco no olho a música em língua inventada: 44 fatos sobre vida e carreira de Bowie

Direito de imagem PA Image caption Bowie morreu aos 69 anos

O cantor e compositor britânico David Bowie morreu aos 69 anos em decorrência de um câncer.

A BBC lista aqui 44 fatos sobre a vida do artista, o "camaleão do pop", uma das mais influentes figuras surgidas do rock britânico dos anos 70.

INFÂNCIA

1. David Bowie nasceu em Brixton, bairro do sul de Londres, em 8 de janeiro de 1947, com o nome David Robert Jones. Ele faz aniversário no mesmo dia que Elvis.

2. O guitarrista de rock Peter Frampton era amigo de Bowie na escola, em Bromley, no extremo sul de Londres - o pai de Frampton era chefe do departamento de arte. Ele tocou guitarra com Bowie muitas vezes durante sua carreira.

3. Uma de suas pupilas ficou permanentemente dilatada após seu amigo George Underwood dar um soco em seu olho em uma briga na escola, por causa de uma menina.

4. Mas os dois continuaram amigos, e Underwood fez algumas das ilustrações de álbuns de Bowie.

5. Ele começou a tocar saxofone quando tinha 12 anos.

Direito de imagem PA Image caption Mulher deposita flores em painel com imagem de Bowie em Brixton, bairro onde ele nasceu

PRÉ-FAMA

6. Seu primeiro single, Liza Jane/Louie Louie Go Home, foi lançado em junho de 1964, sob o nome Davie Jones with The King-Bees 7. Ele mudou seu nome para Bowie para evitar ser confundido com Davy Jones dos Monkees.

7. Muita gente pronuncia o nome do cantor como 'Ba-wie', mas a pronúncia correta é Bo-wie, com som de 'o'.

8. Aos 17 anos, ele foi entrevistado em um programa da BBC como fundador da Sociedade para Prevenção da Crueldade contra Homens de Cabelo Comprido. Ele reclamou: "Não é legal quando as pessoas te chamam de 'querida', essas coisas".

9. Ele lançou seu álbum de estreia, David Bowie, em 1967, após tocar em bares.

10. Em 1967, lançou um single, The Laughing Gnome, que muitos fãs dizem ser a pior música que ele já gravou.

11. Quando ele pediu que fãs escolhessem por telefone quais músicas ele deveria tocar na turnê de 1990, The Laughing Gnome foi a mais pedida. Ele não incluiu a música no repertório.

Direito de imagem AP Image caption David Bowie com seu Rolls Royce vintage

ESTRELA

12. O primeiro hit de Bowie - Space Oddity, de 1969 - foi usado pela BBC a cobertura da chegada do homem à Lua.

13. O personagem Major Tom apareceu em três hits de Bowie - Space Oddity (1969), Ashes To Ashes (1980) e Hallo Spaceboy (1996).

14. Sua primeira música a chegar ao topo das paradas americanas foi Fame, de 1975. Tem coautoria de John Lennon e trazia o ex-beatle em backing vocals.

15. A modelo Twiggy aparece com ele na capa de seu disco Pin Ups.

16. Na época do LP Young Americans, de 1975, o fundador do Chic Nile Rodgers fez teste para tocar guitarra na banda de Bowie. Ele não foi aprovado.

17. Mas Rodgers depois produziu o disco mais vendido da carreira de Bowie, Let's Dance, de 1983.

Direito de imagem AFP Getty Image caption Bowie toca em Frankfurt, na Alemanha, em 1983

18. Acredita-se que Bowie tenha vendido cerca de 140 milhões de álbuns em sua carreira.

19. Ele ficou em quarto lugar em um concurso da BBC em 2006 que elegeu os maiores ícones vivos da cultura na Grã-Bretanha. Acima dele estava Sir Paul McCartney (3), Morrissey (2) e Sir David Attenborough em primeiro.

O ATOR

20. Bowie foi atingido no olho por um pirulito no palco em Oslo, Noruega, em 2004.

21. Em 1970, Bowie formou a banda The Hype, em que todos os integrantes se vestiam como super-heróis. Eram vaiados em todo lugar que tocavam.

22. O diretor Nicolas Roeg deu a Bowie seu primeiro papel principal, como um alienígena retido na Terra no filme de 1976 O Homem que caiu na Terra. Em uma cena, filmada em uma loja de discos, um pôster do álbum Young Americans pode ser visto pendurado.

23. Ele deu voz ao personagem Lord Royal Highness - o rei de Atlantis - no desenho Bob Esponja em 2007.

24. Bowie interpreta o personagem Jareth, o rei dos duendes, no filme Labirinto, de Jim Henson, lançado em 1986.

25. Em 2006, ele aparece em O Grande Truque, com Hugh Jackman e Scarlet Johansson.

26. Bowie também apareceu como Pôncio Pilatos em A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese.

27. Entre seus personagens mais estranhos está um misterioso agente do FBI em Twin Peaks - Os últimos dias de Laura Palmer, de David Lynch.

VIDA PESSOAL

Direito de imagem Reuters Image caption Bowie e a mulher, Iman, antes de uma cerimônia em sua homenagem em 1997

28. David tinha 1,78 m, de acordo com a maioria das fontes.

29. Ele se casou com a modelo somali Iman em 1992. Ele tinham uma filha, Alexandria Zahra Jones, nascida no ano 2000.

30. Bowie tinha um meio-irmão esquizofrênico, Terry, que se matou em 1985.

31. Nove anos mais velho que Bowie, Terry inspirou as músicas Aladdin Sane, All The Madmen, The Bewlay Brothers e Jump They Say.

32. Em 2004, Bowie passou por uma cirurgia de emergência no coração na Alemanha devido a uma artéria bloqueada.

33. Bowie e Iman moravam em Nova York e Londres.

O MÚSICO

34. Bowie coproduziu algumas das melhores faixas do lendário disco Transformer, de Lou Reed.

35. Bowie gravou uma versão em italiano de Space Oddity chamada Ragazzo Solo, Ragazza Solo - que significa "Menino Só, Menino Só".

36. A música Move On, do álbum Lodger, é uma releitura com acordes invertidos de All The Young Dudes, composta por Bowie e um grande sucesso na versão do Mott the Hoople.

37. Ele participou de dez bandas: The Konrads, The Hooker Brothers, The King Bees, The Manish Boys, The Lower Third, The Buzz, The Riot Squad, The Hype, Tin Machine e Tao Jones Index.

38. Ele toca praticamente todos os instrumentos em Diamond Dogs - inclusive o famoso solo de guitarra em Rebel Rebel.

Direito de imagem Reuters Image caption Bowie tocando no festival de Glastonbury, no Reino Unido, no ano 2000

OUTROS

39. Arcade Fire e TV On The Radio eram duas das bandas preferidas de Bowie nos últimos dez anos.

40. Bowie canta em uma língua inventada na faixa Subterraneans, do disco Low - quase uma década antes que The Cocteau Twins ficarem famosos usando o mesmo recurso.

41. Sua imagem aparece em todas as capas de seus discos, exceto na versão britânica de The Buddha Of Suburbia (que é a trilha sonora do filme de mesmo nome).

42. Em setembro de 1996, David Bowie inovou ao lançar o single Telling Lies apenas pela internet. Por causa da conexão dial-up, o download da música levava mais de 11 minutos. Um ano mais tarde, ele lançou seu próprio provedor de internet, Bowienet.

43. Bowie costumava desenhar, pintar, esculpir e escrever em seu tempo livre. Seus artistas preferidos eram Tintoretto, John Bellany, Erich Heckel, Picasso e Michael Ray Charles.

44. Em 2004, a revista Rolling Stone o colocou em 39º em seu lista de 100 maiores artistas de todos os tempos, e 23º entre os melhores cantores.