Homens disfarçados de policiais invadem pesagem de boxe na Irlanda e deixam um morto

Homens disfarçados de policiais invadiram a tiros uma sessão de pesagem de boxe em Dublin, deixando um homem morto e dois feridos.

O tiroteio ocorreu por volta das 14h30 locais (12h30 pelo horário de Brasília) desta sexta-feira, no hotel Regency, durante uma pesagem para uma luta da WBO (World Boxing Organization).

Os suspeitos estavam disfarçados de policiais e armados com rifles AK47 e pistolas de mão.

A polícia suspeita da ação de gangues, e interditou o hotel para análises forenses.

Na noite de sexta-feira, a polícia da Irlanda disse que três pessoas se feriram no ataque, e uma delas - um homem com cerca de 30 anos - morreu no hospital. Suspeita-se que ele tivesse ligação com o tráfico de drogas.

Segundo a polícia, quatro homens participaram do ataque - um deles estava vestido de mulher. Entre 200 e 300 pessoas estavam no local, incluindo crianças.

A pesagem seria para uma luta neste sábado, uma disputa de cinturão entre os pesos leves Jamie Kavanagh e Antonio Joao Bento.

Kavanagh, que estava sendo pesado quando os tiros começaram, escreveu no Twitter que está bem. "Tudo que posso dizer é que tive sorte", disse.

A luta foi cancelada. O presidente da União de Boxe da Irlanda, Mel Cristle, disse acreditar que o tiroteio não tenha sido indiscriminado, e que os alvos eram pessoas específicas, e não os atletas.