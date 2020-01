Quem é Bernie Sanders, o socialista que ameaça Hillary na disputa democrata

Dono de um público cativo sobretudo entre os eleitores jovens, o senador americano Bernie Sanders viu seu protagonismo crescer ao vencer a primária democrata do Estado de New Hampshire.

Poucos dias antes, ele havia sofrido uma derrota apertada para Hillary Clinton no Estado que abriu a temporada de primárias, Iowa.

Mesmo não sendo filiado ao partido, ele ameaça a ex-secretária de Estado a vaga democrata na disputa pela vaga às eleições à Presidência dos Estados Unidos, em novembro – diferentemente do Brasil, a lei americana permite que pessoas não filiadas disputem as eleições pelo partido.

Mas quem é esse político de 74 anos com ideais socialistas? Este vídeo conta, em um minuto, os principais pontos da trajetória do senador do Estado de Vermont.