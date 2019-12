Vídeo flagra queda dramática de helicóptero nos EUA

Um helicóptero particular com cinco pessoas a bordo caiu na última quinta-feira no Havaí.

A aeronave modelo Bell 206 fez um pouso forçado e afundou perto do centro de visitantes de Pearl Harbor, destino turístico da ilha de Oahu.

A identidade dos passageiros não foi divulgada imediatamente.

"Soubemos que pessoas se jogaram na água para resgatar os passageiros", disse Shayne Enright, porta-voz dos serviços de emergência de Honolulu.

O helicóptero caiu a apenas seis metros da terra, próximo ao gramado do centro de visitantes.