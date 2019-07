Prédio 'geométrico' é vencedor de prêmio em projetos para futuro das cidades

O projeto Dune City (ou Cidade das Dunas) fica na estreita faixa de terra de 10 km que separa o Mar Báltico do Lago Jamno, na Polônia. O objetivo é criar uma atração no local que possa ser visitada o ano todo, com setores residencial, hotelaria com spa e instalações para conferências. Criado pelo SAS Studio, o projeto venceu na categoria Regeneração e Planejamento.