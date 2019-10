Cidade no Uzbequistão paga salário de professores com pintinhos

Direito de imagem Getty Image caption Caso aconteceu em Nukus, país enfrenta escassez de dinheiro há anos

Sem dinheiro, uma pequena cidade no Uzbequistão vem pagando o salário dos professores com pintinhos em vez de dinheiro.

O caso aconteceu em Nukus, na região autônoma do Caracalpaquistão, no oeste do país.

Em entrevista à rádio Ozodlik, um professor descreveu a situação como "vergonhosa".

"No ano passado, eles nos pagaram com batatas, cenouras e abóboras. Neste ano, estão nos forçando a aceitar pintinhos em vez de dinheiro. Se quiséssemos galinhas, poderíamos comprá-las no mercado a um preço muito mais baixo", criticou.

Outro docente diz que cada pintinho vale, segundo a cotação oficial das autoridades, cerca de 7 mil soms ($2,50 ou R$8,80).

No entanto, podem ser encontrados à venda no mercado local pela metade do preço.

O Uzbequistão enfrenta escassez de dinheiro há anos, o que provoca atrasos no pagamento de salários e pensões.

No início deste mês, funcionários públicos na capital, Tashkent, reclamaram que não estão sendo pagos há dois meses porque os bancos "não têm dinheiro".