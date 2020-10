Coronavírus: como identificar e combater a fadiga da pandemia

Esse tipo de cansaço não é exclusivo dos cuidados com a pandemia, como manter o distanciamento social, colocar máscara de proteção e lavar constantemente as mãos.

Todos os tipos de mudanças comportamentais relacionadas à saúde — como aumento da atividade física, alimentação saudável e redução do uso de tabaco — fazem com que pelo menos metade das pessoas tenha recaídas em seis meses.

O medo do coronavírus fez com que boa parte população fizesse compras básicas por plataformas de delivery, ou corresse para comprar nas lojas o mais rápido possível, evitando aglomerações.

Quando voltavam para casa, as pessoas limpavam os mantimentos, lavavam as mãos vigorosamente e até tomavam banho e trocavam de roupa. As pessoas se acostumaram a ficar em casa.

E, felizmente, as evidências científicas também sugerem algumas táticas para ajudar as pessoas a se manter seguras e proteger a saúde mental e bem-estar.

'Covid é tão ruim assim?'

'Todo mundo relaxou'

Desejo de conexão

As pessoas podem ter parado de se encontrar com os amigos e evitado encontros, mas pode ser muito difícil manter um comportamento de longo prazo que pode parecer uma desvantagem em vez de um benefício.

Lembre-se das alegrias do passado, mas não deixe que as lembranças desencadeiem decisões que agora são arriscadas.

No cenário de pandemia, é comum pensar sobre como o mundo era antes da covid-19. Beber um drinque depois do trabalho com um grupo de amigos, um jogo de basquete ou um show ao vivo são coisas que as pessoas perderam no mundo de hoje, e é difícil não pensar nas coisas que você não pode fazer.