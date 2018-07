Ativista sueca barra deportação de imigrante afegão ao impedir decolagem de avião

Uma ativista sueca impediu um imigrante afegão de ser deportado se recusando a se sentar dentro de um avião.

Elin Ersson, de 21 anos, era uma das passageiras do voo que saía de Gotemburgo, na Suécia, com destino à Turquia.

Ela havia recebido a informação de que um jovem refugiado afegão estaria na aeronave e seria deportado.

Elin, então, comprou a passagem para o voo. O jovem refugiado não estava a bordo, mas coincidentemente, outro solicitante de asilo, de 52 anos, era um dos passageiros.

"Não vou me sentar até que esta pessoa seja retirada do avião", diz ela.

"Porque, muito provavelmente, ele vai ser morto se estiver neste avião quando aterrisarmos", acrescentou.

Ersson transmitiu seu protesto, ao vivo, em inglês, pelas redes sociais. O vídeo original, publicado em sua conta pessoal no Facebook, rodou o mundo e já teve milhões de visualizações.

Segundo as regras de transporte aéreo, um avião não pode decolar até que todos os passageiros estejam sentados.

Um comissário de bordo pede a Elin para parar de filmar. Ela reage: "Estou fazendo o que posso para salvar a vida de uma pessoa. Enquanto uma pessoa estiver de pé, o piloto não pode decolar. Tudo o que eu quero é impedir a deportação e vou obedecer as regras aqui. Tudo isso é perfeitamente legal e eu não cometi um crime", diz.

Alguns passageiros, no entanto, hostilizaram Elin.

Um deles tenta tomar seu celular. Elin rebate: "O que é mais importante, sua vida ou seu tempo? Quero que ele saia do avião porque ele não está a salvo no Afeganistão. Estou tentando mudar as regras do meu país; não gosto delas. Não é certo enviar as pessoas ao inferno".

Mas outros passageiros foram mais solidários a ela.

Depois de um impasse tenso, durante o qual autoridades aéreas se recusaram a retirar Elin à força do avião, ela e o refugiado desembarcaram.

Segundo a imprensa local, o imigrante, de 52 anos, será deportado em outro momento.

Erin pode ser punida pelo que fez na esfera civil, caso outros passageiros ou a companhia aérea decidam processá-la.

O protesto acontece às vésperas das eleições gerais na Suécia, em setembro, com a extrema-direita liderando as pesquisas de intenção de voto.

Desde da crise de refugiados, em 2015, o país escandinavo vem endurecendo sua política de concessão de refúgio. Em 2016, foram 29 mil solicitações. Já no passado, o número caiu para 26 mil. Agora, a taxa média mensal é de 1,5 mil.