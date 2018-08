Motorista de van é demitido por passar em poças e molhar pedestres intencionalmente

Direito de imagem YOUTUBE/SAIF KHAN Image caption Empresa anunciou no Facebook demissão de motorista que jogou água em pedestres

Um motorista de van na cidade canadense de Ottawa foi demitido depois de ser filmado repetidamente jogando água em pedestres.

A empresa Black & McDonald disse em um post no Facebook que o indivíduo envolvido "não está mais empregado" depois que um vídeo de seu comportamento viralizou nas redes sociais, informou a emissora canadense CBC.

Um vídeo de 45 segundos, registrado por uma câmera acoplada na traseira de outro veículo, mostra o motorista guiando a van para o meio-fio em um dia chuvoso para dar um banho em pedestres pelo menos três vezes. No final do clipe, o logotipo da empresa é claramente visto na lateral do veículo.

Apenas um dos vídeos publicados no YouTube foi visto mais de 250 mil vezes, e Black & McDonald fez um pedido de desculpas pelo comportamento de seu motorista.

O comunicado diz: "Pedimos desculpas a todos que foram afetados pelo incidente recente em Ottawa causado pela conduta inaceitável de um de nossos motoristas. Este é um incidente isolado e o indivíduo não é mais empregado da Black & McDonald."

Um porta-voz da empresa também disse que a empresa estava colaborando com a polícia nas investigações sobre o incidente.

'Caso encerrado'

De acordo com o jornal Ottawa Sun, o motorista não responderá por nenhuma acusação criminal, uma vez que a polícia considerou que a demissão do motorista já é punição suficiente.

Direito de imagem YOUTUBE/SAIF KHAN Image caption Polícia disse que demissão já é punição suficiente e arquivou o caso

"Consideramos que o caso está encerrado", disse o sargento Mark Gatien à imprensa. "Sentimos que a demissão do funcionário é o suficiente como uma lição aprendida por ele."

A resposta rápida da empresa foi elogiada nas redes sociais, como o depoimento de um trabalhador da construção civil desempregado irritado com a falta de respeito demonstrada pelo motorista.

"Eles não pagam para você usar os veículos da frota para dar banho nos pedestres", disse ele.