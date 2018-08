Santuário animal em ilha grega procura amante de gatos para cuidar de seus 55 felinos

Direito de imagem God's Little People Cat Rescue Image caption O santuário de gatos tem atualmente 55 animais

Quem nunca sonhou em largar tudo e ir morar em uma pequena ilha ensolarada do Mediterrâneo?

A idílica ilha grega de Syros está oferecendo justamente essa oportunidade – desde que o interessado goste de gatos. Muitos gatos.

O santuário de gatos God's Little People Cat Rescue acabou de anunciar uma vaga de emprego que inclui acomodação com direito à vista do mar e convivência diária com 55 felinos.

A fantasia é tão comum que o anúncio da vaga virou sensação no Facebook: foi compartilhado mais de 20 mil vezes. A dona do santuário, Joan Bowell, já recebeu 200 e-mails de interessados no cargo.

Direito de imagem Getty Images Image caption A ilha de Syros é favorita entre artistas

Bowell está procurando alguém acima de 45 anos que não apenas ame gatos. É preciso ser capaz de cuidar dos 55 residentes do santuário e saber "lidar com gatos ferais e antissociais".

Isso significa ter conhecimento de "psicologia animal" e facilidade no trato com os bichanos.

Mas se a vida em uma ilha na Grécia não é para você, muitos outros "empregos dos sonhos" têm sido compartilhados na internet nos últimos dias.

São vagas reais: procura-se um provador da Nutella na Itália (sem necessidade de experiência anterior) e um caseiro para uma ilha com belas paisagens no País de Gales (é preciso falar galês).

Mas atenção: às vezes as coisas não saem exatamente como você imaginava.

Em 2009, o jovem Ben Southall foi contratado para o que era anunciado como o "melhor emprego do mundo": cuidar da Ilha Hamilton, na Austrália.

"Era o melhor emprego do mundo, mas também o mais cansativo", reclamou ele para o jornal The Independent, no ano passado. Ele conta que houve uma festa para comemorar a contratação, mas nem conseguiu ir porque já precisou começar a trabalhar.