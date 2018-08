A inspiradora mensagem de Schwarzenegger a um homem deprimido que não conseguia mais se exercitar

Image caption Schwarzenegger publicou um vídeo dando os parabéns ao canadense Ali

Uma troca de mensagens entre o ator Arnold Schwarzenegger e um homem que sofre de depressão viralizou nas redes sociais, gerando um interessante debate sobre saúde mental.

O canadense Ali, que usa o pseudônimo "u/0770059834333178", enviou uma mensagem para Schwarzenegger no site Reddit - que reúne grupos de discussão sobre diversos assuntos -, pedindo ajuda ao ex-fisiculturista.

Ele contou ao ex-governador da Califórnia que "estava deprimido há meses" e tinha parado de se exercitar.

"Estou deprimido há meses e não tenho ido à academia. Schwarzenegger, você poderia fazer o favor de me dizer para levantar esse traseiro preguiçoso e voltar a malhar? Juro por tudo que mais amo que vou me animar com isso e irei", escreveu Ali, que mora em Quebec, no Canadá.

O que ele não podia imaginar é que seu apelo teria resultado.

"Eu estava deitado na cama, me sentindo para baixo, quando decidi enviar a mensagem", disse Ali à BBC.

Mas, para sua surpresa, Schwarzenegger respondeu. E não foi com um ultimato para ele "sair logo dessa" - o conselho do ator foi para Ali "dar um passo de cada vez".

Image caption Ali disse que a depressão o impedia de levantar da cama para se exercitar

"Não vou pegar pesado com você. Por favor, não seja tão duro consigo mesmo. Todos nós enfrentamos desafios. Todos nós passamos por fracassos. Às vezes, a vida é um exercício. Mas o principal é se levantar. Apenas se mexa um pouco. Saia da cama e faça algumas flexões ou dê um passeio. Faça alguma coisa simplesmente. Um passo de cada vez, espero que você se sinta melhor e volte para a academia. Mas não se martirize, não faz sentido. Isso não te leva para mais perto da academia. E não tenha medo de pedir ajuda. Boa sorte", escreveu o ator austríaco, de 71 anos.

Image caption Mensagem de Schwarzenegger inspirou outros usuários, que compartilharam suas histórias

Para Ali, a mensagem foi "um grande incentivo".

"Pulei da cama e pensei: qual é o caminho mais rápido para chegar à academia?", conta o fã declarado de Schwarzenegger.

"Usei essa motivação e fui direto malhar, foi muito louco."

Image caption Schwarzenegger foi governador da Califórnia de 2003 a 2011

A resposta de Schwarzenegger não motivou apenas Ali, mas também outros usuários do Reddit que, após lerem a mensagem, foram encorajados a compartilhar suas histórias sobre depressão.

Ali inverteu então os papéis e começou a dar conselhos para essas pessoas, algo que para ele tem sido "a melhor parte disso tudo".

"Deixe os sentimentos ruins saírem e chore se você precisar", disse Ali a um usuário que afirma estar passando por uma crise pessoal e não frequenta a academia há dois anos.

"Reprimir as emoções é a maneira mais fácil de aprofundar a depressão. Não desista!"

Controvérsia

Mas a troca de mensagens também gerou polêmica entre alguns usuários.

Image caption Schwarzenegger encerra o vídeo com o famoso 'hasta la vista', do filme 'O Exterminador do Futuro'

Um deles disse que a resposta de Schwarzenegger parecia "cínica" e que essa não era a maneira certa de lidar com casos de depressão grave.

"É óbvio que a depressão não pode ser curada tão fácil", respondeu Ali.

"No meu caso, eu precisava de um empurrão para fazer algo que me ajuda quando me sinto deprimido", acrescentou.

Ao ver a repercussão e a quantidade de interações que sua mensagem tinha gerado, Schwarzenegger postou um vídeo em que aparece na academia, afirmando estar orgulhoso de Ali.

"Estou feliz de ver que você está incentivando outras pessoas que têm depressão, motivando e dando força a elas. Amei isso", disse o ator.

"Hasta la vista", encerra Schwarzenegger a gravação, numa referência à fala de seu personagem no filme O Exterminador do Futuro.