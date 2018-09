Tapa de motorista de ônibus no rosto de garoto viraliza e gera polêmica na França

Image caption O incidente ocorreu no dia 13 de setembro nos subúrbios de Paris

Um vídeo que mostra um motorista de ônibus de Paris dando um tapa em um garoto de 12 anos viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões na França.

O estudante teria atravessado a rua correndo em frente ao ônibus, forçando o motorista a frear bruscamente.

Quando o motorista - cuja identidade não foi revelada - repreendeu o menor, exigindo que ele prestasse atenção, o estudante gritou para ele "calar a boca".

O motorista reagiu então dando um tapa nele.

O incidente, ocorrido em 13 de setembro, foi testemunhado por dezenas de pessoas em frente à prefeitura de Arcueil, subúrbio ao sul da capital francesa.

O que aconteceu?

O estudante disse à polícia que atravessou a rua correndo para pegar o ônibus da escola, quando ouviu a buzina e um insulto, que não tinha certeza se era dirigido a ele. Mas acredita que veio do motorista.

O jornal Le Parisien relatou que ele revidou sem pensar: "Cala a boca, vai logo, pode seguir."

O vídeo, que começa neste ponto, mostra adolescentes rindo antes de o motorista sair do veículo e dar um tapa no rosto do menino. O garoto fica em choque, enquanto os que estão a sua volta gritam.

Após a bofetada, o motorista pergunta "quantos anos você acha que eu tenho?" e retorna para o ônibus.

O vídeo, inicialmente publicado no Snapchat, foi visto quase 1,2 milhão de vezes.

Qual foi a reação?

A mãe do menino registrou uma queixa contra o motorista de ônibus.

A autoridade pública de transportes em Paris, a RATP, abriu, por sua vez, um processo disciplinar contra o funcionário. E condenou veementemente sua ação violenta, que, segundo a entidade, é contrária aos princípios e valores de uma companhia estatal de transporte público.

Direito de imagem Le Parisien Image caption O vídeo, publicado inicialmente no Snapchat, foi visto quase 1,2 milhões de vezes

Segundo a RATP, o motorista admitiu que reagiu emocionalmente e indicou estar arrependido.

Seus colegas lançaram, no entanto, uma petição em apoio a ele, para que não seja punido. Em uma semana, conseguiram cerca de 300 mil assinaturas.

O prefeito local disse ao Le Parisien que as crianças costumam correr pela rua onde o incidente aconteceu, que fica perto do Colégio Dulcie-September.

"Algumas se colocam em risco", disse ele, admitindo que "a reação do motorista não foi proporcional nem apropriada."

"É uma criança", acrescentou.

A ministra dos Transportes da França, Elisabeth Borne, expressou o mesmo sentimento. Segundo ela, "não é normal bater em um jovem".

Mas o episódio dividiu fortemente as opiniões nas redes sociais.

Enquanto muitos classificaram o ato de violência como uma covardia, outros apoiaram a reação do motorista ao que chamam de "desrespeito" e "mau comportamento" por parte do garoto.