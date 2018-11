A história por trás do vídeo de ursinho tentando alcançar mãe em penhasco

Direito de imagem YouTube Image caption Filhote tenta acompanhar a mãe, mas acaba deslizando vários metros para baixo

Este é um daqueles vídeos do mundo animal que geram reações de ternura e angústia ao mesmo tempo - mas, para alívio dos expectadores, tem um final feliz.

Por isso, não surpreende que tenha viralizado nas redes sociais.

Após uma análise mais cuidadosa do conteúdo, contudo, o autor das imagens passou a receber duras críticas, que se tornaram igualmente virais.

Por quê?

O vídeo mostra uma ursa escalando uma montanha íngreme coberta de neve com o filhote em uma manhã ensolarada de verão perto da costa do Mar de Okhotsk, no leste da Rússia.

O ursinho se esforça para acompanhar a mãe, enterrando suas garras na neve, mas acaba deslizando dezenas de metros para baixo.

Ele tenta outras vezes, enquanto a mãe o aguarda no topo, mas o resultado é o mesmo. Em determinado momento, ele escorrega tão profundamente que parece que tudo está perdido.

Mas o filhote não se dá por vencido e consegue chegar ao topo em segurança - e segue caminhando ao lado da mãe.

Nas redes sociais, os usuários comentaram sobre a angústia e o alívio que sentiram, além da inspiração que o instinto de preservação do pequeno animal despertava.

Embora o vídeo tenha um final feliz, biólogos e pesquisadores da área de ciências naturais manifestaram preocupação sobre a maneira como o vídeo foi produzido - e vários usuários também dispararam fortes críticas nas redes sociais.

O drama do ursinho foi filmado com um drone pelo fotógrafo russo Dimitri Kedrov. Em alguns momentos, parece que a mãe ursa fixa os olhos no dispositivo e reage de forma arisca.

Os críticos afirmam que é justamente a presença do drone que gera a difícil situação para os animais.

A revista National Geographic observa que, em um momento crucial, quando o filhote está prestes a chegar ao topo, o drone chega tão perto que a mãe se altera e parece mostrar as garras para o dispositivo, o que faz o ursinho deslizar novamente pela montanha.

"Da perspectiva dela (da ursa) é literalmente um ovni, um objeto voador não identificado", diz Sophie Gilbert, ecologista da Universidade de Idaho, nos EUA, citada pela National Geographic.

"Provavelmente ela nunca viu nada parecido na vida. Ela está com o filhote e, claro, sua reação vai ser de medo", acrescenta.

A publicação levanta a tese de que a presença do drone foi o que gerou a situação de perigo para os dois animais.

A mãe pode ter decidido pegar um caminho mais arriscado na tentativa de escapar do dispositivo. Em geral, os ursos evitam terrenos acidentados quando estão com os filhotes, afirma a National Geographic.

Mas Dimitri Kedrov, autor das imagens, saiu em defesa do vídeo no site russo Lenta, afirmando que não interferiu na situação e que as cenas fechadas foram obtidas a partir do zoom aplicado na pós-produção do vídeo.

Kedrov destacou ainda que o filhote havia escorregado várias vezes antes de a mãe escutar o drone.

"Essa é a vida cotidiana dos animais, a observamos constantemente", disse ele ao Lenta, acrescentando que parte de sua pesquisa era identificar a reação dos animais ao zumbido dos drones.

Especialistas em ciências naturais indicam, por sua vez, que há muitos exemplos de vídeos de vida selvagem alterada por drones. Tanto o som quanto a presença do dispositivo influencia o comportamento dos animais.

O drone pode distrair as espécies durante atividades vitais, como a caça ou a busca por parceiros. Em alguns animais, os aparelhos geram uma reação de alerta ou fuga, de modo que eles podem interpretá-los como a presença de um predador.

