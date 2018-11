O cão que está há 80 dias em estrada esperando dona que morreu

Direito de imagem Pear Video Image caption O site Pear Video disse que o cachorro está neste local desde que sua dona morreu, em 21 de agosto

A história de um cachorro que espera sua dona há mais de 80 dias em uma avenida movimentada, no local onde ela morreu, encantou os usuários de internet na China.

Um vídeo que mostra o animal no meio da rua em Hohhot, na Região Autônoma da Mongólia Interior, já foi visto mais de 1,4 milhão de vezes na rede social Sina Weibo.

O site chinês Pear Video disse que o cão está ali desde a morte da dona, em 21 de agosto. Um taxista contou que pessoas já tentaram ajudá-lo, mas que o cachorro sempre foge.

"Os motoristas costumam dar comida para ele, mas, quando saímos do carro, ele vai embora", disse o taxista.

"A relação desse cachorro com sua dona era muito forte. Depois que ela morreu, o cãozinho ficou ali de guarda. Todos os dias ele está ali na rua, sempre o vejo."

Direito de imagem Pear Video Image caption Usuários de redes sociais manifestaram preocupação com o bem-estar do cão

O vídeo foi feito em 10 de novembro e, desde que foi compartilhado na Sina Weibo, a mais usada pelos chineses, foram postados muitos comentários sobre a lealdade do cão.

"Esse cachorro é muito leal. Minha família tinha um, e ele ia todo dia me esperar na porta da escola", disse um usuário.

Pule YouTube post de 梨视频 Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de 梨视频 Direitos da imagem 梨视频 梨视频

Outro se disse preocupado com o bem-estar do animal: "É muito perigoso para esse cãozinho ficar ali parado no meio da rua. Espero que alguma pessoa boa o adote e o leve para um lugar seguro".

Direito de imagem Pear Video Image caption Xiongxiong esperava do lado de fora de uma estação de metrô pelo retorno de seu dono do trabalho

Este não é o primeiro cão leal ao dono a viralizar nas redes sociais da China.

No início deste ano, no Pear Video, usuários compartilharam a história de um cão idoso chamado Xiongxiong, que esperava pacientemente do lado de fora de uma estação de metrô pelo retorno de seu dono do trabalho.

No Japão, o cão Hachiko ficou famoso nos anos 1920 por ir ao encontro de seu dono todos os dias em uma estação de trem e por ter continuado a fazer esse trajeto por nove anos após a morte do dono.

Direito de imagem WILL ROBB/LONELY PLANET Image caption O cão Hachiko ficou famoso no Japão por ir ao encontro de seu dono todos os dias em uma estação

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!