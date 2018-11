Direito de imagem AFP/Getty Images Image caption Trump disse que finlandeses investem 'muito tempo varrendo e limpando' as florestas

Os finlandeses reagiram com bom humor nas redes sociais aos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que elogiou a gestão florestal do país.

Citando uma conversa com o presidente da Finlândia, Trump disse que o país nórdico investe "muito tempo varrendo e limpando" as florestas.

Mas o líder finlandês, Sauli Niinisto, afirmou que "não se lembra" de ter falado sobre "faxina" florestal quando os dois se encontraram.

Em resposta a Trump, os finlandeses estão publicando fotos de si mesmos nas redes sociais limpando as florestas locais.

É o caso de Pyry Luminen, que aparece usando um aspirador de pó em meio às árvores. "Um dia normal em uma floresta finlandesa", escreveu.

A declaração de Trump foi feita em meio à luta de bombeiros para combater o incêndio florestal mais devastador da história da Califórnia.

Pelo menos 70 pessoas morreram e outras mil estão desaparecidas em decorrência do fogo, que destruiu milhares de casas na região desde a semana passada.

Há previsão de fortes chuvas para os próximos dias, o que pode ajudar no combate às chamas, mas dificultar os esforços dos bombeiros para encontrar corpos de vítimas.

Nação florestal

Ao visitar, no sábado, a região atingida pelo fogo, Trump culpou a má gestão florestal da Califórnia pelo incêndio. O Estado é governado pelo Partido Democrata, rival do presidente.

"Você olha para outros países, onde fazem isso de forma diferente, e é uma história totalmente diferente", disse ele.

"Eu estive com o presidente da Finlândia e ele disse: 'Temos uma diferença muito grande... somos uma nação florestal'. Eles passam muito tempo varrendo e limpando, fazendo as coisas, e não têm nenhum problema", acrescentou.

Porém, Niinisto afirmou ao jornal finlandês Ilta-Sanomat que a "faxina" florestal não esteve em pauta quando se encontraram.

"Eu mencionei a ele que a Finlândia é uma terra coberta por florestas e que também temos um boa rede e sistema de monitoramento", declarou.

O diretor da Associação Finlandesa de Florestas, Heikki Savolainen, disse ao jornal, por sua vez, que a "faxina" não é geralmente uma medida de manejo florestal.

"Essas declarações foram muito interessantes. Eu varro apenas meu próprio quintal. Isso diz respeito a parques e jardins", completou.

