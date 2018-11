O boi gigante que chocou telespectadores de TV australiana e escapou do abate por ser 'grande demais'

Direito de imagem Geoff Pearson Image caption Knickers costuma ser seguido por rebanho de gado wagyu

Knickers, que quer dizer calcinha em inglês, se destaca entre os outros animais que pastam com ele na zona rural da Austrália Ocidental.

Com cerca de 1,4 mil kg e 1,94 metros de altura, acredita-se que o animal de sete anos seja o maior boi da Austrália, país que abriga milhões de cabeças de gado.

Para efeito de comparação, ele tem quase o mesmo peso de um carro Golf (1.318 kg), da Volkswagen, e tem quase a altura do jogador de basquete americano Michael Jordan (1,98 metros).

E seu tamanho acabou sendo sua salvação. Quando Geoff Pearson, seu dono, tentou colocá-lo à venda em leilão no mês passado, os processadores de carne disseram simplesmente que não tinham a infraestrutura necessária para lidar com ele, devido ao tamanho - e, assim, Knickers escapou do matadouro.

Ele agora vai viver o resto da vida pastando no confinamento de Lake Preston em Myalup, 136 km ao sul de Perth.

"Knickers continua vivo", diz Pearson, que tem recebido ligações da imprensa local desde que a emissora pública de televisão australiana chamou a atenção para o "boi gigante" da raça Holstein-Friesian - significativamente mais alto que a média.

A postagem da rede de televisão no Facebook chegou a ter 23 mil compartilhamentos.

Knickers foi comprado inicialmente para ser "líder" do rebanho - gado que conduz os outros bovinos - com cerca de 12 meses. E é castrado.

"Ele sempre foi um excelente guia para os outros, um pouco maior do que o resto", diz Pearson. Embora "alguns de seus companheiros" tenham sido enviados para o abate ainda jovens, "ele ainda se destacava, então pensamos em deixá-lo lá, não estava fazendo mal a ninguém".

Mas, depois de um tempo, os pecuaristas "perceberam que ele não parava de crescer". E agora ficou grande demais para ser vendido.

Pearson - que possui cerca de 20 mil cabeças de gado - calcula que Knickers ainda tem alguns anos pela frente. Ele é um sucesso com os outros gados, que o seguem no pasto. Muitos gados são wagyu e marrom escuros. Knickers, que é preto e branco, se destaca ainda mais na multidão por causa de sua cor.

Por que 'Calcinha'

E de onde veio esse nome?

"Quando ele era novo, logo que o pegamos, tínhamos um gado (da raça) Brahman que era amigo dele", explica Pearson. "O nome dele era Bra (sutiã)... então nós tínhamos bra (sutiã) e knickers (calcinha).

"Não imaginávamos que ele iria se transformar em uma 'calcinha grande'."

De acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes, o boi mais alto ainda vivo é Bellino (da raça Chianina) - que tinha 2,027 metros de altura quando foi medido, em 2010, na Itália.

