10YearsChallenge: como desativar o reconhecimento facial do Facebook

Desafio deixou muita gente preocupada sobre o eventual uso de suas fotos pessoais pelas empresas de tecnologia

O #10YearsChallenge provocou furor no Facebook e no Instagram, mas também gerou preocupação sobre o que está sendo feito das fotos que estão sendo compartilhadas.

Alguns especialistas dizem que essa brincadeira, em que a pessoa publica uma foto de 2019 e outra de dez anos antes, poderia servir para que as plataformas digitais "treinem" suas ferramentas de reconhecimento facial.

O Facebook nega que seja o criador do #10YearsChallenge e diz que "não ganha nada" com o desafio.

Por via das dúvidas...

O Facebook afirma que usa a tecnologia de reconhecimento facial para, por exemplo, permitir a marcação de pessoas em fotos, evitar que outros usem fotos suas como se fossem do seu próprio perfil, ajudar pessoas com problema de visão, ao indicar quem aparece em uma foto, e avisar quando você aparece em uma foto ou vídeo ainda que não esteja marcado.

Especialistas em segurança informática advertem, porém, que é muito difícil para um usuário saber se o reconhecimento facial também está sendo usado para outros fins - por exemplo, enviar publicidade dirigida ou vender informações a empresas privadas ou agências de governo.

Especialistas dizem que é bom ter cuidado com a tecnologia de reconhecimento facil

Se você se preocupa com sua privacidade, siga os seguintes passos para desativar a opção de reconhecimento facial no Facebook:

Vá em "Configuração", no pequeno triângulo da barra azul no canto superior direito do seu perfil

Clique em 'Reconhecimento Facial' e verá uma barra à esquerda Selecione a opção 'Editar' À pergunta 'Quer que o Facebook possa te reconhecer em fotos e vídeos?', responda 'Não'

Quanto ao Instagram, que pertence ao Facebook, a rede diz que não usa reconhecimento facial, mas utiliza um software de detecção facial para discernir quando há rostos, objetos ou paisagens em uma foto.

