A polêmica decisão de um professor chinês de dar notas maiores para quem tem mais contatos online

Um professor universitário na China decidiu distribuir uma tarefa atípica, que tem dividido opiniões. Ele pediu aos alunos que adicionassem o maior número de contatos possível no aplicativo de mensagens WeChat, o equivalente chinês do WhatsApp.

O trabalho era parte de um curso de administração de mídias sociais e a nota seria proporcional ao número de "novos amigos" adicionados.

Os alunos matriculados na disciplina Internet e Mídia na Universidade de Economia e Direito de Henan, na China central, disseram que era preciso incluir pelo menos 1 mil novos contatos para não perder média nem zerar o trabalho, que representava 30% da nota final.

O WeChat tem mais de um bilhão de usuários. É a rede social mais popular da China.

Críticas ao método

Mas o trabalho dado pelo professor não agradou a muitos dos alunos, que começaram a procurar a imprensa e usar outras redes sociais para reclamar. Um dos estudantes mandou uma mensagem para a plataforma chinesa Pear Video para informar que se tratava de um trabalho "extremamente extenuante".

Outro aluno, que manteve o anonimato, disse: "Eu uso o WeChat há vários anos e tenho apenas 100 amigos [emoji de choro]. Todo mundo está uma pilha de nervos".

O professor rebateu as críticas. "A turma vai se formar em novas mídias e em mídia online. Essa é uma disciplina central. O que estamos dizendo é que depois, quando esses alunos procurarem trabalho, eles terão as habilidades básicas para esse tipo de operação de mídia social."

O relato inicialmente divulgado no Pear Video sobre o trabalho foi visto por mais de 7 milhões de pessoas no Sina Weibo, a versão chinesa do Twitter, e atraiu mais de 10 mil comentários.

A hashtag #GradedOnNumberOfWeChatFriends (#FormadoEmNúmeroDeAmigosNoWeChat, em tradução livre) já foi usada mais de 23 mil vezes no Sina Weibo.

Alguns usuários, no entanto, defenderam o professor.

Um integrante do Weibo disse que, apesar de parecer uma tarefa difícil, é completamente "razoável".

Outro questionou a lógica por trás de fazer com que alunos adicionem o maior número de contatos possível ao aplicativo. "Ter contatos no WeChat não é o mesmo que ter amigos reais. Não seria apenas um marketing maldoso?"

