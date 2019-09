PayPal suspende conta usada para recolher doações à Ku Klux Klan

Direito de imagem Getty Images Image caption Ativistas se dizem preocupados com a facilidade com que supremacistas brancos conseguem financiar suas atividades de modo legítimo

O serviço de pagamentos PayPal suspendeu uma conta usada para arrecadar fundos para um dos maiores grupos supremacistas brancos dos EUA, seis dias depois de a conta ter sido sinalizada pela primeira vez por um ativista contra o fanatismo.

Os Cavaleiros Brancos Leais da Ku Klux Klan haviam promovido a conta por meio de uma página de doações em seu site.

O PayPal agiu na sexta-feira, depois que pessoas pediram que o serviço bloqueasse o destinatário.

A empresa americana enfrenta críticas por não ter resolvido o problema mais rapidamente.

O PayPal havia se comprometido, anteriormente, a "avaliar todos os sites" que chamassem a atenção por envolver o uso de seus serviços para financiar o KKK e outras organizações que defendem visões racistas.

"Tenho muitas preocupações de que o PayPal não seja capaz de agir rápida e decisivamente em (casos de financiamento a) grupos de ódio", disse à BBC News Nandini Jammi, do grupo ativista Internet Sleeping Giants.

"Existem alguns deles agindo de maneira bastante oportuna. Mas (a empresa) não está aplicando (suas restrições) de maneira consistente e suficiente."

"Devido às nossas obrigações legais e de proteção de dados, não podemos comentar sobre a conta de nenhum cliente específico do PayPal", respondeu a empresa, via porta-voz.

"Analisamos cuidadosamente as contas para garantir que nossos serviços sejam usados ​​de acordo com nossa política de uso aceitável e tomamos as medidas necessárias. Não permitimos que os serviços do PayPal sejam usados ​​para promover ódio, violência ou outras formas de intolerância discriminatórias".

'Fácil de achar'

Os Cavaleiros Brancos Leais da Ku Klux Klan pediram doações para ajudar a pagar pelo envio de materiais a seus apoiadores e para organizar comícios públicos.

Uma captura de tela da página com o pedido de financiamento foi compartilhada no Twitter e verificada pela BBC News.

O site era vinculado a uma página do PayPal que não fazia referência específica à KKK, mas dizia que seu objetivo era dar uma "bênção para a causa".

A página agora apresenta um aviso informando que o destinatário está "incapaz de receber dinheiro".

Jammi disse que descobriu a página na semana passada e que é "assustadoramente comum" que grupos nacionalistas brancos levantem fundos através de uma variedade de plataformas de publicidade e pagamento online legítimas.

"Acompanho grupos de ódio no PayPal há vários meses", disse ela. "Eu estava pesquisando no Google um novo exemplo e meio que sabia que tudo que eu precisava fazer era digitar KKK".

Ela tuitou a descoberta citando a conta de suporte do PayPal em 24 de agosto e o assunto foi posteriormente divulgado pela principal conta do Twitter do grupo ativista Sleeping Giants, bem como pela de um grupo canadense contra crimes de ódio, NoPlace2Hate.

O endereço do PayPal envolvido foi registrado em um endereço do Gmail, o que levou algumas pessoas a questionar se o Google também planejava intervir.

Uma porta-voz do Google disse que a empresa estava investigando o assunto.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!