Faturando R$ 105 milhões, menino de 8 anos é youtuber mais bem pago do mundo pelo 2º ano

Direito de imagem YouTube/Ryan's World Image caption O canal Ryan's World tem 22,9 milhões de inscritos

Um garoto de oito anos que analisa brinquedos foi apontado como o youtuber que mais ganha dinheiro com a plataforma, pelo segundo ano consecutivo.

Ryan, do canal Ryan's World (Mundo de Ryan), ganhou US$ 26 milhões (R$ 105 milhões, na cotação atual) em 2019, acima dos US$ 22 milhões (R$ 89 milhões) que tinha ganho em 2018, de acordo com um ranking anual da revista Forbes, com base nos ganhos estimados entre junho de 2018 e junho de 2019.

O canal, aberto em março de 2015, teve seu grande lançamento com um vídeo em que Ryan abriu mais de 100 brinquedos escondidos em ovos-surpresa de plástico. O vídeo teve mais de 800 milhões de visualizações.

As contas do YouTube Dude Perfect e Nastya ficaram em segundo e terceiro lugares, com US$ 20 milhões (R$ 81 milhões) e US$ 18 milhões (R$ 73 milhões), respectivamente.

No total, segundo o ranking, os 10 youtubers mais bem pagos de 2019 ganharam US$ 162 milhões (R$ 658 milhões).

O canal Dude Perfect apresenta cinco amigos com 30 anos brincando com brinquedos, como armas Nerf. Já o perfil Nastya mostra vídeos de Anastasia Radzinskaya, que nasceu no sul da Rússia, e tem paralisia cerebral.

A conta de Jeffree Star tem dezenas de vídeos de tutoriais de maquiagem.

Maioria não prospera

A revista Forbes estimou a receita a partir de anúncios nos vídeos, conteúdo patrocinado, vendas de mercadorias e passeios.

Direito de imagem YouTube Image caption Os ganhos de Ryan dobraram desde em 2017

Ryan - que mora a mãe, o pai e as irmãs gêmeas no Texas - geralmente lança um novo vídeo por dia para seus 22,9 milhões de seguidores.

Os canais frequentemente recebem milhões de acessos diariamente - e alguns têm mais de um bilhão de visitas.

Em novembro passado, Ryan disse à NBC que as pessoas gostaram de seus vídeos porque ele era "divertido e engraçado".

O vídeo mais popular do garoto, com 1,9 bilhão de visualizações, é um clipe de cinco minutos e 56 segundos com ele correndo em um brinquedo inflável em seu jardim, "caçando" ovos de plástico com brinquedos dentro.

O jovem, cujos ganhos estimados dobraram de 2017 para 2018, mudou sua conta de Ryan ToysReview para Ryan's World desde a divulgação do mesmo ranking do ano passado.

Mas o caso de Ryan é um tanto incomum dentro da plataforma, de acordo com Chris Stokel-Walker, escritor especializado na cultura da internet e autor de um livro sobre youtubers.

"A grande maioria das pessoas que inicia um canal no YouTube, ou se engaja em qualquer carreira como influenciadora, não consegue dar certo", disse ele à BBC.

"96,5% dos youtubers não ganham o suficiente com receita publicitária para romper a linha de pobreza nos Estados Unidos. E, com o número de criadores na plataforma aumentando constantemente, a concorrência está ficando cada vez mais difícil."

Preferência para crianças

Os vídeos do YouTube com crianças recebem, em média, três vezes mais visualizações do que outros tipos de canais com maior número de inscritos, de acordo com um estudo do instituto americano Pew Research Center.

Jogador de Minecraft e Fortnite, Dan TDM (Daniel Middleton) é o único britânico a fazer parte da lista dos 10 mais bem pagos. Ele caiu do quarto para o nono lugar, com US$ 12 milhões (R$ 48 milhões).

PewDiePie, que já foi o youtuber com mais seguidores do mundo, saltou do nono para o sétimo lugar, apesar de enfrentar críticas por vídeos antissemitas e racistas.

Mas Logan Paul, que mostrou o corpo de uma aparente vítima de suicídio em janeiro passado, saiu da lista deste ano, assim como seu irmão Jake, que ficou em segundo lugar em 2018.

Direito de imagem Getty Images

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!