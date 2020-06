K-pop: como os fãs de música sul-coreana estão influenciando a política

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube ? Inscreva-se no nosso canal!

O valor da indústria da música da Coreia do Sul é estimado em torno de 5 bilhões de dólares, de acordo com dados de 2017 da Korea Creative Content Agency.

A influência do grupo na política deu as caras no último sábado, no comício do presidente dos EUA, Donald Trump, em Tulsa, Oklahoma.