Apple remove aplicativo que promove festas secretas durante a pandemia de covid-19

Como funciona

Os usuários do aplicativo precisavam enviar um perfil para aprovação, incluindo o identificador do Instagram, bem como fotos "festejando", relatou o portal de notícias The Verge.

Um representante do aplicativo disse ao The Verge que a ferramenta tinha alguns milhares de usuários.

"Algumas pessoas terríveis criaram um aplicativo para encontrar e promover grandes festas secretas e inseguras e estão usando o TikTok para comercializá-lo para milhões de pessoas", tuitou o repórter do New York Times Taylor Lorenz, compartilhando imagens de um vídeo promocional do aplicativo divulgado no TikTok.