O que é 'hardballing', tendência da geração Z para iniciar relacionamentos

Há 10 minutos

No mundo dos encontros via internet, existe o medo de que, em algum momento, possa aparecer alguém mais interessante que você

Todos nós sabemos que, em um aplicativo de encontros, as pessoas estão procurando conhecer alguém. Mas elas estão buscando exatamente o quê?

Uma nova tendência entre os jovens surgiu com o objetivo de desfazer a confusão e os mal-entendidos que costumam acompanhar a busca de encontros. Seu nome em inglês é hardballing ("jogar pesado", em português) e designa um enfoque mais sensato sobre os encontros amorosos.

A ideia principal é: seja sincero e explique logo de cara suas intenções e expectativas - antes até do primeiro encontro.

Lakshmi Rengarajan, criadora do podcast Paired by the People ("Unidos pelas pessoas", em tradução livre), afirma que a pandemia criou o ambiente perfeito para essa nova tendência. Para ela, "nós reduzimos a velocidade para recomeçar e pensar em tudo o que dá sentido às nossas vidas".