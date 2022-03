Invasão da Ucrânia: o humorista que está viajando 8 mil km para lutar pela na guerra

Uma fotografia de Anthony Walker (com o emblema da bandeira canadense) na fronteira polaco-ucraniana

Falando do sudeste da Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, Walker, de 29 anos, diz que foi motivado a mudar sua vida em Toronto - incluindo três filhos - há menos de uma semana, comovido pelas cenas da guerra que viu na televisão.

"Minha esposa e eu estávamos assistindo às notícias da Ucrânia, vendo fotos e vídeos. Nada disso era bom", disse ele à BBC. "Pensei comigo mesmo - que se isso acontecesse no Canadá, gostaríamos que alguém ajudasse."

"Nós nunca seríamos atacados assim. Temos esse luxo", disse ele. "Não tenho vínculos com a Ucrânia. Não sou ucraniano. Sou humano. Acho que essa é uma boa razão para vir aqui."

Por enquanto, Walker planeja permanecer nas fronteiras polonesas por alguns dias, enquanto espera por várias dezenas de ex-voluntários, incluindo ex-soldados canadenses e outros do Reino Unido, Coreia do Sul e Estados Unidos. Na segunda-feira (28/2), ele disse que estava ajudando a entregar suprimentos aos militares ucranianos, de caminhão.

Ele então planeja ir para a cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, antes de seguir para o front.

"Alguns estão esperando há quatro dias na fila para passar para este lado da fronteira", disse. "Eles estão com fome. Eles estão com frio. Não é uma boa situação."

O que começou como um pingo de mensagens se tornou uma enxurrada, principalmente depois dos pedidos de voluntários estrangeiros do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e outros funcionários de alta patente, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba.

Dúvidas no destino

Embora o número de voluntários permaneça incerto, o embaixador ucraniano no Reino Unido, Vadym Prystaiko, disse que um número "esmagador" de estrangeiros está "pedindo permissão para lutar" pela Ucrânia.

No domingo (27/2), a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, foi citada pelo Globe and Mail dizendo que cabe a cada canadense decidir se deseja se voluntariar e lutar na Ucrânia - embora ela estivesse falando de canadenses de ascendência ucraniana.