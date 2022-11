Morre Gal Costa: 'Devo minha vida a Gal', diz guitarrista de vídeo viral que mostra 'duelo' com a cantora

Um duelo de uma voz com um instrumento musical: de um lado, Gal Costa e as impressionantes notas que alcançava; do outro, a desafiante guitarra nas mãos de Victor Biglione.

O vídeo em questão foi gravado em janeiro de 1981, no Teatro Fênix, no Rio, numa série de programas especiais na TV Globo chamada "Grandes Nomes".

Biglione lembra que o número exibido na TV já fazia parte do show do disco Gal Tropical , na hora da performance de Meu Nome é Gal .

Na época da gravação, Gal Gosta já era uma das grandes cantoras do Brasil e havia ganhado seu terceiro Disco de Ouro, com o LP Aquarela do Brasil, no qual gravou músicas de Ary Barroso e que teve Victor Biglione na equipe.