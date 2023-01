Ingressos para RBD esgotados: por que fãs adultos seguem tão apaixonados por Rebelde?

Parecia até o início das vendas de ingressos para a turnê de cantores "da moda" ou de alguns dos festivais mais disputados do mundo: sites com instabilidade, filas, empurrões, choro e muita reclamação.

Mas esta sexta-feira (27/1) ficou marcada pela indignação de fãs do RBD, o grupo musical criado a partir da novela mexicana "Rebelde" e que fez muito sucesso em países da América Latina e nos Estados Unidos entre 2004 e 2009.

Mais de uma década depois, a banda, originalmente formada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann e Alfonso Herrera, anunciou uma série de shows no México, Brasil e EUA para a volta aos palcos. Só Herrera não participa.

Em pouco mais de uma hora, ingressos para apresentações no Brasil, que acontecerão em novembro, haviam se esgotado na internet.

Nos locais de compra física no Rio de Janeiro e em São Paulo, a situação também foi caótica. A Polícia Militar do Rio precisou ser chamada para controlar a confusão.

Fim do Matérias recomendadas

"Mais de dez horas na fila, humilhação nas vendas online, muito sol [...[. Achei que ia chegar em casa com ingresso chorando, mas não rolou", escreveu um fã no Twitter, rede em que os termos RBD e #SoyRebeldeWorldTour (o nome da turnê) estiveram entre os assuntos mais comentados durante todo o dia.

Os fãs fizeram até campanha, em letras maiúsculas, "QUEREMOS NOVAS DATAS NO BRASIL", chegar ao topo dos trending topics.

Fim do Podcast

Se, em 2004 e nos anos que se seguiram, essas pessoas eram adolescentes com seus 11, 12 ou 13 anos, hoje elas são jovens adultos na casa dos 30 anos, mas que seguem nutrindo o amor pelo grupo mexicano e suas músicas.

Uma empolgação explicada por sentimentos de nostalgia, identidade, senso de comunidade e busca de "conforto no passado", segundo a professora Fernanda Elouise Budag, doutora em comunicação pela Universidade de São Paulo (USP) e que desenvolveu pesquisas sobre o fenômeno envolvendo Rebelde.

No caso dos fãs de Rebelde, diz a pesquisadora, muitas vezes o que é atingida é uma memória positiva "de um tempo bom na infância, adolescência".

Além do RBD, fenômeno parecido também envolve outros grupos e bandas que foram febre entre crianças e adolescentes, como Sandy e Júnior (que fizeram uma turnê em 2019) e os americanos do Backstreet Boys (que voltam a se reunir nos palcos mais uma vez em 2023).

"Esse sentimento de nostalgia pode se configurar como uma estratégia de superação num tempo de crise. As pessoas resgatam e revisitam algo do seu passado para se confortar emocionalmente", diz a pesquisadora, que cita a pandemia de covid como um momento em que muitas pessoas voltaram a entrar em contato com ídolos dos tempos de infância.