Cientistas australianos descobrem 'planeta de diamante'

Cientistas australianos acreditam ter descoberto um novo planeta feito de diamante que fica a 4 mil anos-luz da Terra, na constelação de Serpens.

Segundo os pesquisadores, o planeta poderia ser o resquício de uma enorme estrela que perdeu suas camadas exteriores.

Ele seria menor que Júpiter, mas teria uma massa maior, o que resultaria em uma enorme densidade.

A teoria é de que um ambiente de alta pressão teria feito com que o centro do planeta, feito de carbono, se cristalizasse em diamante, mas ninguém sabe exatamente qual é a aparência do novo planeta quando observado de perto.