México liberta 61 homens sequestrados por narcotraficantes

O Exército do México resgatou neste domingo 61 homens que haviam sido sequestrados por narcotraficantes na fronteira dos Estados Unidos. Segundo as autoridades, os homens foram encontrados em uma casa vigiada por três supostos sequestradores na cidade de Piedras Negras, no norte do estado de Coahuila. Aparentemente, os sequestrados eram forçados a trabalhar para o crime organizado. Os poderosos cartéis de drogas no México são frequentemente acusados ​​de sequestro e exploração de imigrantes tentando atravessar a fronteira com os Estados Unidos.