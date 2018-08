Al-Qaeda idenfifica homem-bomba do Iêmen

Um grupo ligado à rede Al-Qaeda identificou o homem-bomba responsável pelo ataque que matou mais de 90 pessoas durante o treinamento para uma parada militar nesta semana em Sanaa, no Iêmen.

Haitham Hameed Hussein Mefreh era um soldado do Exército iemenita, segundo a organização Ansar Al-Sharia.

Os extremistas afirmaram que o ataque foi uma vingança contra a guerra travada pelo governo contra seus partidários no sul do país.

A Ansar Al-Sharia disse que atendados similares serão realizados caso o governo continue com operações militares no sul do país apoiadas pelos Estados Unidos.

O presidente Abd Rabbo Hadi Mansour disse que a campanha contra os extremistas continuará.