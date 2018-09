Coreia do Sul retira funcionários de complexo industrial

O governo da Coreia do Sul anunciou que está retirando seus últimos funcionários da zona industrial conjunta que mantinha com a Coreia do Norte.

O complexo de Kaesong foi fechado desde que os norte-coreanos retiraram seus 50 mil trabalhadores do local e bloquearam o acesso de funcionários sul-coreanos, há três semanas.

O ministro da Unificação da Coreia do Sul disse que a retirada de 175 funcionários é inevitável.

A zona industrial conjunta era uma das últimas iniciativas colaborativas entre os dois países.