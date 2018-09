Japão comemora aniversário do fim da ocupação dos aliados

O Japão comemorou pela primeira vez neste domingo o aniversário do fim da ocupação dos aliados, que se seguiu à derrota do país na Segunda Guerra Mundial.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que propôs a realização da cerimônia durante sua campanha eleitoral no ano passado, prometeu tornar o Japão um país mais forte por meio do orgulho nacional.

Abe também aproveitou a ocasião para reforçar a revisão da constituição pacifista escrita pelos Estados Unidos com o intuito de flexibilizar as restrição impostas às forças armadas do país desde então.

O premiê japonês tem provocado a ira de outras nações asiáticas ao dar indicações de que não mais defenderá a declaração emitida em 1995 pela qual o Japão se desculpou por seus crimes de guerra.