Museu de Nova York devolverá estátuas 'roubadas'

Depois de 20 anos, o Metropolitan Museum of Art de Nova York concordou em devolver ao Cambodja duas estátuas que teriam sido roubadas do país, segundo autoridades cambojanas.

As estátuas, do século 10, são conhecidas com os "Serventes Ajoelhados" e durante essas duas décadas guardaram a entrada das galerias sobre o sudeste asiático.

Autoridades do museu decidiram devolvê-las depois que pesquisadores descobriram novas evidências nas investigações sobre como as duas peças chegaram a Nova York.

"Informações adicionais levaram o museu a reconsiderar fatos que não eram conhecidos na época da aquisição", disse Thomas P. Campbell, diretor do museu.

Segundo Campbell, as duas estátuas foram recebidas de diferentes doadores em 1987 and 1992. Autoridades cambojanas alegam que estátuas similares foram roubadas do templo Koh Ker.