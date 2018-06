Número de mortos por desabamento em Bangladesh passa de 700

O número de mortos em consequência do desabamento do prédio Rana Plaza, em Bangladesh, no mês passado, já passa de 700, informaram autoridades locais.

Equipes de resgate retiraram dezenas de corpos dos escombros nos últimos dias, elevando o número total de vítimas para 705. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas.

Segundo o último balanço, 2,5 mil pessoas ficaram feridas e outras 2.437 foram resgatadas com vida depois que o edifício de oito andades, que ficava nos arredores da capital Daca, desmorou no dia 24 de abril.

O prédio abrigava cinco fábricas de roupas e há rumores de que alguns andares foram adicionados à estrutura original de forma irregular.

Várias pessoas, incluindo engenheiros envolvidos no projeto e os proprietários do edifício, foram presas. O desabamento do Rana Plaza é o maior desastre da história de Bangladesh.