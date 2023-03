Os problemas de saúde causados pelo trabalho noturno

Sarah Keating

BBC

28 dezembro 2017

Crédito, Getty Images Legenda da foto, De cansaço a doenças cardiovasculares: efeitos colaterais do turno da noite podem ser sentidos no curto e longo prazo.

Tracey Loscar, uma paramédica do Alasca, trabalha em turnos de 24 horas. E faz quatro plantões por semana há 17 anos.

"A gente brinca que, no primeiro dia, você está pronto para dominar o mundo. E lá pelo quarto dia, você está prestes a botar fogo em tudo", conta.

Em todo o mundo, milhões de pessoas trabalham à noite. Há poucos dados oficiais, mas de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, estima-se que de 7% a 15% da força de trabalho em países industrializados esteja envolvida de alguma forma com trabalhos noturnos.

E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o trabalho noturno é uma das prováveis causas de câncer, devido à ruptura do ritmo circadiano - período de aproximadamente 24 horas em que se baseia o ciclo biológico.

A origem

E como será que começou esse hábito de virar a noite trabalhando?

"Desde que (Thomas) Edison produziu a primeira lâmpada comercial barata, fomos capazes de virar a noite a um custo baixo, e o sono foi a primeira vítima", explica Russell Foster, professor da Universidade de Oxford, no Reino Unido, especialista em sono.

"A grande questão é que temos esse relógio biológico interno que é ajustado pelo mundo externo como resultado da exposição ao ciclo claridade / escuridão", acrescenta.

Segundo ele, os trabalhadores noturnos são expostos a níveis reduzidos de luz durante o turno da noite, mas como se deparam com a intensa claridade natural da manhã na jornada de volta para casa, o relógio biológico interno fica travado no padrão de claro/escuro dos trabalhadores diurnos.

"Então, você passa constantemente por cima do impulso biológico que diz que você deveria estar dormindo."

E não importa se você estiver trabalhando em turnos noturnos regularmente, acrescenta Foster. A menos que você consiga se esconder completamente da claridade, após terminar de trabalhar e o sol começar a raiar.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Trabalho noturno pode causar níveis continuados de estresse, levando a doenças cardiovasculares e diabetes

Efeitos no organismo

Mas que tipo de efeitos o trabalho noturno pode ter no organismo?

Foster explica que a ato de passar por cima do relógio biológico faz com que você ative seu "eixo de estresse", que é como o corpo reage em uma situação de luta ou fuga.

"Estamos esguichando glicose na circulação, estamos aumentando a pressão arterial, estamos gerando alerta para lidar com ameaças potenciais e, claro, não deveria ser o caso, estamos apenas trabalhando", afirma o especialista.

Ele alerta que níveis continuados de estresse podem levar a doenças cardiovasculares ou distúrbios metabólicos, como diabetes tipo 2.

O estresse também pode suprimir o sistema imunológico, o que pode ser a origem de uma incidência maior de câncer colorretal e de mama.

Esses são os possíveis resultados em longo prazo, mas a privação de sono também tem consequências mais imediatas.

O efeito mais evidente é o cansaço. A dificuldade de assimilar informações corretamente, os lapsos em captar sinais sociais e a perda de empatia são alguns sintomas.

Ações trabalhistas

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Além de apresentar riscos para a saúde, a privação de sono também tem um custo para a economia global

Segundo Foster, as empresas cujos funcionários trabalham no turno da noite podem se preparar para ações judiciais no futuro, se não mostrarem que estão tomando medidas razoáveis para tentar mitigar os problemas associados ao trabalho noturno.

Além de instituir exames de saúde periódicos para os funcionários, Foster afirma que "uma medida simples seria (fornecer) a alimentação adequada".

"Sabendo que você tem o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e problemas metabólicos, como diabetes, eles devem disponibilizar uma alimentação apropriada para os trabalhadores do turno da noite", completa.

Como qualquer pessoa que já trabalhou à noite sabe, não é fácil ter acesso a alimentos saudáveis.

E, curiosamente, pesquisas mostram que o consumo de carboidratos pode aumentar de 35% a 40% após apenas quatro ou cinco dias de sono reduzido, devido à elevação do nível de grelina, hormônio responsável por estimular o apetite.

Ele faz com que a gente sinta fome, incentivando o consumo de açúcar e carboidrato.

"Em última análise, isso não é bom para obesidade ou algumas condições, como diabetes tipo 2", ressalta.

Perdas econômicas

Além de apresentar riscos para a saúde, a privação de sono também tem um custo para a economia.

"No Reino Unido, descobrimos que a falta de sono custa à economia até US$ 40 bilhões por ano, o que representa cerca de 1,8% do PIB do Reino Unido - é uma mistura de perda de produtividade e efeitos na mortalidade", analisa Marco Hafner, economista da instituição de pesquisa Rand Europe.

E os governos, estão tomando providências no que se refere a estabelecer políticas públicas?

Hafner diz que as iniciativas ainda são incipientes.

"Nós sabemos que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC na sigla em inglês, nos EUA) está olhando para isso e, na verdade, já considera a falta de sono uma epidemia de saúde pública. Então há uma conscientização crescente sobre a falta de sono ser um problema de saúde pública", pondera.

Há benefícios?

Diante de tantas evidências sobre os riscos para a saúde, por que as pessoas insistem em trabalhar à noite?

Muita gente não tem escolha. Mas a paramédica Tracey Loscar menciona algumas vantagens:

"A escala que temos hoje funciona muito bem para minha família... Eu tenho duas semanas de folga todo mês. Trabalho uma semana longa, mas depois tenho sete dias de folga consecutivos, e são sete dias consecutivos com meus filhos e em que consigo fazer planos."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Passar por cima do relógio biológico ativa seu 'eixo de estresse', que é como seu corpo reage em uma situação de luta ou fuga

Ela diz, no entanto, que procura se cuidar:

"Sou muito disciplinada com meu horário de sono, com atividade física e alimentação, cancelo compromissos para me recuperar e me certificar que eu consiga mitigar (os efeitos) ao máximo."

Segundo Loscar, o trabalho noturno pode satisfazer determinados tipos de personalidade:

"Eu diria que o tipo de pessoa que prefere ou faz exclusivamente turnos noturnos é um pouco mais introvertida por natureza."

"Há menos exposição ao público, então você tende a encontrar pessoas que preferem trabalhar à noite porque gostam mais de ficar sozinhas para fazer seu trabalho", acrescenta.

Mas será que 17 anos de trabalho noturno não tiveram nenhum efeito na saúde física ou mental dela?

"Eu certamente passei grande parte desse tempo cansada!", responde, rindo.