"Parece uma necessidade constante de provar que você merece estar naquela posição. É uma angústia permanente. Antes de cada reunião que eu vou, penso... será que vou parecer um idiota, será que as pessoas vão olhar além da fachada e achar que não há nada que vale a pena atrás?

O desabafo é de Jeremy Newman. Até pouco tempo atrás, ele era o diretor executivo global da BDO, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. E, atualmente, é membro do conselho de importantes órgãos do governo e de uma série de outras instituições.

O fato é que ele é extremamente bem-sucedido profissionalmente, mas está dizendo que se preocupa internamente em não ser bom o suficiente.

Ele não está sozinho. Em 25 anos pesquisando liderança e empresas prestadoras de serviço (como escritórios de contabilidade e advocacia, consultorias e bancos de investimento), ouvi diversas pessoas brilhantes, bem-sucedidas e aparentemente confiantes se descreverem como inseguras.

São profissionais excepcionalmente capazes e extremamente ambiciosos, mas movidos por uma forte crença em sua própria inadequação.

Quando escrevi sobre o tema em meu último livro, Leading Professionals: Power, Politics e Prima Donnas (Lideranças Profissionais: Poder, Política e Prima Donnas, em tradução livre), tive um retorno fenomenal de pessoas de vários setores ao redor do mundo, dizendo que tinham se identificado com esse perfil de profissional.

Os indivíduos não nascem duvidando da sua capacidade, é algo que acontece no decorrer da vida - normalmente na infância ao passar por experiências de insegurança psicológica, financeira ou física.

Por exemplo, crianças que vivenciaram uma situação de pobreza súbita e inesperada podem acreditar que, quando adultas, nunca vão conseguir ganhar o suficiente para superar o medo de que isso aconteça novamente.

Outras crescem achando que só são percebidas e valorizadas pelos pais quando se destacam. E esse tipo de atitude pode continuar muito tempo depois de terem saído de casa, uma vez que internalizam essa insegurança como parte de sua identidade.

Não é de se admirar que pessoas com esse perfil tradicionalmente se candidatem a vagas em companhias de elite - o tipo que oferece os empregos mais procurados por profissionais com MBA em todo o mundo.

Essas empresas, na verdade, estão dizendo aos novos funcionários: "Somos os melhores no mercado e, como você trabalha para a gente, isso faz com que você seja o melhor também".

Para quem duvida do seu próprio valor, isso é ótimo - até o momento em que a pessoa começa a se preocupar com a possibilidade de ser demitida por não corresponder às expectativas.

Os sistemas de avaliação e recompensa dentro dessas companhias tornam os medos muito reais. As promoções são altamente competitivas e, pior, pouco transparentes.

"O bônus no fim do ano depende da sua avaliação em relação aos outros. E você não sabe o que eles estão produzindo. Você sabe que eles são superinteligentes e estão trabalhando muito bem", explica a pesquisadora Alexandra Michel, da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, que estudou a carreira de funcionários de bancos de investimento.

Eles estão cientes de que estão sendo avaliados em comparação aos colegas. Mas como não sabem como está a performance dos "concorrentes", acabam definindo padrões incrivelmente altos, só por garantia. E como todos adotam essa postura, os padrões se tornam cada vez mais elevados, exigindo que todos trabalhem cada vez mais.

Para os profissionais inseguros que buscam sempre se superar, esse modelo é uma constante. Durante minha pesquisa, um alto executivo de uma empresa de consultoria descreveu dois colegas assim:

"Eles sentem que vou dizer a eles: 'Desculpe, você não tem um desempenho satisfatório. Vai ter que sair (da empresa)'... Então eu digo: 'Você está louco? Por que você não vai para casa mais cedo curtir a família?' E eles respondem: 'Não, não, não, não, eu tenho que trabalhar'."

Funcionários mais novos veem seus gestores se comportando dessa maneira e supõem que é esse tipo de atitude que os fará progredir. Assim, o padrão se repete, sendo constantemente reforçado.

Por outro lado, há quem veja o lado positivo. David Morley, até recentemente sócio do escritório de advocacia Allen e Overy, compara o papel de um advogado sênior em uma transação ao mestre de cerimônias de um grande circo que acontece ao seu redor.

"Se você é bom nisso e gosta, é muito estimulante", diz ele. "Você pode representar uma conta grande, que no final é paga por um cliente agradecido, e com isso você tem um número bastante tangível para ilustrar o valor que você agregou."

"O telefone toca e você vai para o próximo... É quase uma droga, esse fluxo de excitação. E se você é bom nisso, há muitas recompensas positivas", acrescenta.

No entanto, se levadas a extremos, as longas horas de trabalho e a cobrança interna constante para se sobressair podem levar a sérios problemas de saúde física e mental - da simples exaustão a dores crônicas, dependência, distúrbios alimentares e depressão.

Então, se você tem esse perfil, o que você pode fazer em relação a isso? Como já expliquei, os fatores que geram insegurança remetem à infância, então há pouco a fazer para controlar essa sensação. No entanto, você pode mudar a forma como responde a ela.

Primeiro, reconheça seus gatilhos. Preste atenção à maneira pela qual a empresa está tentando manipular seu comportamento e como você reage. Observe quem são os colegas que fazem com que você se sinta mais ansioso por meio de comentários ou atitudes - esteja pronto para aumentar suas defesas psicológicas, se necessário.

Em segundo lugar, defina o sucesso com suas próprias medidas, e não dos outros. Se você vai se dedicar de corpo e alma ao trabalho, escolha um emprego em que você tenha mais chance de ser bem-sucedido e de desfrutar do que faz.

Não insista em um trabalho que não combina com você - sair de um emprego com o qual você "não consegue lidar" não é sinal de fracasso, mas uma demonstração de bom senso e maturidade emocional.

E, terceiro, respeite as evidências e celebre seu sucesso. Uma vez que um profissional supercompetente inseguro atinge um objetivo, ele tende a descartá-lo rapidamente e estabelecer uma meta ainda mais alta.

Então, quando você conquistar algo, lembre-se de como estava preocupado em não ser bem-sucedido, com que frequência você teve êxito apesar das preocupações, e se desafie a acreditar na evidência do seu padrão contínuo de sucesso.

*Laura Empson é professora de gestão de empresas prestadoras de serviço na Cass Business School, no Reino Unido, e pesquisadora sênior da Escola de Direito de Harvard, nos EUA. Seu livro mais recente se chama Leading Professionals: Power, Politics e Prima Donnas (Oxford University Press).

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Capital.

