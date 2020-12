A 'falácia do planejamento' que nos deixa sempre atrasados

Muitos de nós podemos nos identificar com essa sensação do tempo passando diante dos nossos olhos enquanto lutamos para concluir uma tarefa.

É o caso da Ópera de Sydney. O governo australiano encomendou o projeto em 1958, com data de conclusão prevista para 1963. Mas a atração só foi inaugurada dez anos depois, em 1973, com um custo adicional enorme.

A explicação não pode ser simplesmente preguiça ou procrastinação, uma vez que em vários dos exemplos acima as equipes estavam trabalhando com produtividade máxima.

Prêmio Nobel

Quer você esteja gerenciando um projeto profissional complexo ou simplesmente tentando reformar a casa, a compreensão da falácia do planejamento vai ter ajudar a cumprir todas as metas a tempo.

A Ópera de Sydney foi orçada inicialmente em cerca de US$ 5 milhões, mas acabou custando quase US$ 70 milhões – e foi concluída com dez anos de atraso

Ao observar os hábitos dos colegas, eles ficaram surpresos ao notar que muitos subestimavam rotineiramente quanto tempo um projeto levaria para ser concluído, mesmo depois de terem perdido vários prazos em projetos semelhantes no passado. E não estavam aprendendo com seus erros.

A falácia do planejamento também pode nos ajudar a entender por que as pessoas não enviam suas declarações de imposto de renda a tempo, ano após ano, e deixam sempre as compras de Natal para a última hora. Em ambos os casos, as falhas anteriores não parecem aumentar as chances de cumprir o prazo no futuro.