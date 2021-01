Quatro pontos-chave para vencer a procrastinação

A procrastinação tira o melhor de nós, em detrimento do nosso trabalho, saúde e felicidade

Imagine que você poderia se tornar mais saudável, mais próspero e menos estressado com apenas algumas etapas diárias. Não exigiria nenhum grande sacrifício de sua parte, mas com o passar dos anos, sua vida pessoal e profissional melhoraria imensamente de várias maneiras.

Para muitas pessoas, a procrastinação é a principal barreira que impede uma mudança positiva. Os procrastinadores crônicos têm menos probabilidade de ter empregos fixos, e aqueles que estão empregados têm uma renda muito reduzida, ganhando pelo menos US$ 14 mil (cerca de R$ 75 mil) a menos do que seus colegas mais proativos.

Mas não precisa ser assim, de acordo com uma pesquisa pioneira conduzida por Jason Wessel. Como parte de seu doutorado na Griffith University em Queensland, na Austrália, Wessel desenvolveu um sistema que compreende quatro "pontos de reflexão" simples que têm como alvo as raízes psicológicas do problema.